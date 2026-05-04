Генич встал на защиту Заболотного, попавшегося на допинге

4 мая, 00:34
11

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о том, что форвард «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест.

34-летнему игроку красно-белых грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.

«Надо просто знать, кто такой Заболотный и как он относится к своему здоровью и телу.

Если что-то запрещeнное могло оказаться в его крови, то это только случайно», – заявил Генич.

  • Заболотный выступает за «Спартак» с 1 июля 2025 года.
  • На счету 34-летнего форварда в этом сезоне 3 ассиста в 16 матчах за клуб.
  • Срок соглашения игрока со «Спартаком» истекает в середине 2026 года, но предусматривает опцию продления на сезон.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон Генич Константин
Комментарии (11)
алдан2014
алдан2014
Гнать из команды эту шпалу. Ни чего не представляет из себя,за то подставил клуб
uralec06
uralec06
На лавке что-то съел....
Semenycch
Semenycch
Надо проверить весь Спартак поголовно!
Fju-2
Fju-2
Конечно случайно. Искал трюфели под землёй, но нашёл бромантан. С кем не бывает?
Evgenijgerasimov607@gmail
1777868659
Господа,холодильник был пустой,съел, что было,у Вас так не бывает?
subbotaspartak
subbotaspartak
"А что это у вас, дайте попробовать. Вкусно. А что это? Бромантан? Ой, я случайно....
Литейный 4 (returned)
1777874635
Заболотный просто попал под раздачу. Слили бромонтанщика. А если копнуть поглубже в свинанне, то много интересных дел бромонтановых откроется. Гыгыгы
rash1959
rash1959
Может там самоша и саусь тоже чего то съели, вот их и убрали подальше?
suchi-69
suchi-69
Генич знает, потому что в тарасофке все жрут это ацкое хрючево
Sergey-Ovodkov-google
1777902935
Что то не помог ему допинг,от слова совсем.
Все новости
