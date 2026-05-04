Генич встал на защиту Заболотного, попавшегося на допинге

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о том, что форвард «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест.

34-летнему игроку красно-белых грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.

«Надо просто знать, кто такой Заболотный и как он относится к своему здоровью и телу.

Если что-то запрещeнное могло оказаться в его крови, то это только случайно», – заявил Генич.