Генич встал на защиту Заболотного, попавшегося на допинге

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о том, что форвард «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест.
34-летнему игроку красно-белых грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.
«Надо просто знать, кто такой Заболотный и как он относится к своему здоровью и телу.
Если что-то запрещeнное могло оказаться в его крови, то это только случайно», – заявил Генич.
- Заболотный выступает за «Спартак» с 1 июля 2025 года.
- На счету 34-летнего форварда в этом сезоне 3 ассиста в 16 матчах за клуб.
- Срок соглашения игрока со «Спартаком» истекает в середине 2026 года, но предусматривает опцию продления на сезон.
Источник: «Коммент.Шоу»