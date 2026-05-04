Ловчев назвал незаменимого футболиста «Краснодара»

4 мая, 01:26
11

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что конкурентоспособность «Краснодара» зависима от одного игрока.

«Краснодар» не тот, что был раньше. Психологически они стали ощутимо крепче, это уже чемпион страны, который играет одним составом не первый год.

Кордоба – незаменимый футболист с точки зрения атаки и голов. Убери его, и команда не боролась бы за медали», – сказал Ловчев.

  • В этом сезоне Кордоба забил 21 гол и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ и находится в шаге от выхода в суперфинал FONBET Кубка России.
  • Им осталось сыграть дважды с «Динамо» и против «Оренбурга».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Ловчев Евгений
Комментарии (11)
алдан2014
1777858513
Вот Серафимыч всегда однобоко смотрит. А Сперцян, чё,мимо ходит? Лучший,с запасом,распасовщик лиги. Вот кто основной!! Сразу хочется вспомнить пару Халк -Дзюба. И кто основной был? Халк просто попадал в Артёма. Другая пара,Черенков -Родионов. Сколько Сергей забил с передач Федора? А забил не мало
TOMSON
1777866541
Я думал судью назовет)
Strig
1777872706
кордоба может и не заменим... но что он один?
zigbert
1777872898
Что верно то верно.Всегда нацелен на ворота. Забил много важных мячей.
Литейный 4 (returned)
1777874493
Без провокаций Сперцяна и Кордобы, при его не плохой игре, а так же судейской лояльности быки в 5 не вошли бы. Гыгыгы
NewLife
1777876343
Лечи деменцию))
Foxitkuban
1777885285
А до Кордобы за медали не боролись?
R_a_i_n
1777885319
Нам нужен похожий нап!
Argon
1777889047
Всегда в команде кто-то забивает, кто-то раздает, а кто-то обороняется. Побеждает команда.
