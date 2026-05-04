Ловчев назвал незаменимого футболиста «Краснодара»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что конкурентоспособность «Краснодара» зависима от одного игрока.
«Краснодар» не тот, что был раньше. Психологически они стали ощутимо крепче, это уже чемпион страны, который играет одним составом не первый год.
Кордоба – незаменимый футболист с точки зрения атаки и голов. Убери его, и команда не боролась бы за медали», – сказал Ловчев.
- В этом сезоне Кордоба забил 21 гол и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ и находится в шаге от выхода в суперфинал FONBET Кубка России.
- Им осталось сыграть дважды с «Динамо» и против «Оренбурга».
