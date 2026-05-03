«Все в шоке»: Сперцян – о судейском решении в матче «Акрон» – «Краснодар»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о своем отношении к отмененному голу Джона Кордобы в гостевой игре 28-го тура РПЛ против «Акрона».

Арбитр Евгений Буланов не засчитал забитый мяч на 53‑й минуте.

После просмотра ВАР он зафиксировал фол в атаке со стороны Кордобы.

Позднее колумбиец отличился еще раз – этот гол стал единственным и победным в матче.

Набрав три очка, краснодарцы вернули себе лидерство в чемпионате.

«Без комментариев. Все в шоке. Что даст мой комментарий?» – заявил Сперцян.