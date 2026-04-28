Орлов дал прогноз на будущее Сперцяна

Комментатор Геннадий Орлов считает, что капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в итоге не заберут в Европу.
«Сперцян в Европу не поедет, потому что его никто не зовeт. Но он превратился в…
С Педро историю помнишь? Сперцян упал, три раза перевернулся, закричал, как зарезанный. А потом вскочил и сразу побежал (смеeтся)», – сказал Орлов.
- 25-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне армянский полузащитник забил 13 голов и сделал 16 ассистов в 37 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
Источник: «Чемпионат»