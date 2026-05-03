Губерниев прокомментировал поступок коллеги, который попросил у Вендела посчитать пальцы

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил поступок коллеги Дениса Бутырского.

Репортер «РБ Спорт» накануне попросил полузащитника «Зенита» Вендела посчитать пальцы.

«Вендел – очень хороший футболист. Работа его головы на поле говорит о том, что у него математический склад ума. Ему не надо два плюс два складывать, он должен решать уравнения на поле. Если этого журналиста попросить сейчас сделать 10 процентов того, что делает Вендел, то он бы не смог.

Никто не требует от Большунова, Нагорного, Месси или Роналду быть рядом с Нобелевскими лауреатами. Журналист показал Венделу два пальца и попросил сосчитать? Я бы показал этому корреспонденту один палец», – сказал Губерниев.