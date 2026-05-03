  • Губерниев прокомментировал поступок коллеги, который попросил у Вендела посчитать пальцы

Губерниев прокомментировал поступок коллеги, который попросил у Вендела посчитать пальцы

3 мая, 18:33
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил поступок коллеги Дениса Бутырского.

Репортер «РБ Спорт» накануне попросил полузащитника «Зенита» Вендела посчитать пальцы.

«Вендел – очень хороший футболист. Работа его головы на поле говорит о том, что у него математический склад ума. Ему не надо два плюс два складывать, он должен решать уравнения на поле. Если этого журналиста попросить сейчас сделать 10 процентов того, что делает Вендел, то он бы не смог.

Никто не требует от Большунова, Нагорного, Месси или Роналду быть рядом с Нобелевскими лауреатами. Журналист показал Венделу два пальца и попросил сосчитать? Я бы показал этому корреспонденту один палец», – сказал Губерниев.

  • Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал о Венделе: «Он не умеет читать, считать, писать, но удовольствие получает от того, что делает своe любимое дело, что занимается футболом. Это располагает к нему»
  • 28-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года (178 матчей, 23 гола, 39 ассистов).
  • Летом 2025 года сорвался трансфер игрока в «Ботафого».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел Губерниев Дмитрий
Интерес
1777825126
Овнюка Бутырского -в Бутырку.Надо было Венделу(отличному игроку вражеской команды) дать ему в рыло, а большинство нормальных людей его поступок бы оправдали.
Давид59
1777825687
Это говорит об уровне нашей спортивной журналистики. Чему его учили на журфаке и как он вообще туда попал?
Strig
1777826429
губошлёпов в двадцатку...
Zenmaster84
1777828658
Это - публичное оскорбление - надо подать в суд и 100% журнашлюха искупается в дерьме . Такое быдло журналистом не является - гнать таких надо - рыло разбить обязательно !!!
Бумбраш
1777831696
Надо этому журношлюху буй к носу и поросить понюхать)))
СПОРТ 21 века
1777882838
Правильно Дмитрий. Логичнее было бы этому эксперту тире журналисту (и тому который задавал вопрос об увольнении, смеясь в лицо Челестини) показать средний палец. Может быть тогда бы они все поняли, что такое провокация. Эти журналисты ублюдки! Таких даже лишить лицензии мало, таких надо расстреливать! Поэтому многие тренеры их ненавидят...
