Интервью Мусаева после матча «Краснодара» с «Акроном»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Акрона» (1:0).
– В первом тайме играли не совсем правильно, очень долго возились с мячом. Эта игра была комфортна сопернику.
Молодцы, что не расстроились после отмененного гола. Проявили в очередной раз характер. Поэтому продолжаем борьбу.
– Откуда силы выгрызать эти победы в концовке?
– Это самое главное – характер. Каждый отдает самого себя. Делаем все возможное для победы.
– Что произошло в моменте с отмененным голом?
– Задавайте этот вопрос арбитрам. Не хочу это комментировать.
- Краснодарцы вернулись на первое место за два тура до финиша чемпионата. Преимущество над «Зенитом» составляет одно очко.
- «Акрон» занимает 12-ю строчку и еще не обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ.
- Прервалась трехматчевая беспроигрышная серия «Акрона». «Краснодар» не проигрывает 11 матчей подряд.
Источник: «Матч ТВ»