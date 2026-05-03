Интервью Мусаева после матча «Краснодара» с «Акроном»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Акрона» (1:0).

– В первом тайме играли не совсем правильно, очень долго возились с мячом. Эта игра была комфортна сопернику.

Молодцы, что не расстроились после отмененного гола. Проявили в очередной раз характер. Поэтому продолжаем борьбу.

– Откуда силы выгрызать эти победы в концовке?

– Это самое главное – характер. Каждый отдает самого себя. Делаем все возможное для победы.

– Что произошло в моменте с отмененным голом?

– Задавайте этот вопрос арбитрам. Не хочу это комментировать.