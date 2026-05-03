Генич заявил о судейской ошибке в пользу «Зенита» в матче «Акрон» – «Краснодар»

«Краснодар» победил «Акрон» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

Во втором тайме у «Краснодара» отменили гол из-за фола в атаке. Такое судейское решение проанализировал комментатор игры Константин Генич.

В поле судил Евгений Буланов из Саранска.

«Я фола от Кордобы здесь не вижу. Как его увидели профессиональные арбитры – это уже Милорад Мажич придет и расскажет, что здесь было. Но на мой взгляд, абсолютно чистый гол, абсолютно нормальная борьба. Если даже они друг друга придерживали, упал Бокоев точно не после контакта с Кордобой.

Еще одно испытание для «Краснодара». На мой взгляд, абсолютно чистый гол у «Краснодара» отобрали», – сказал Генич в эфире «Матч Премьер».