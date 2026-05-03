  • Генич заявил о судейской ошибке в пользу «Зенита» в матче «Акрон» – «Краснодар»

Генич заявил о судейской ошибке в пользу «Зенита» в матче «Акрон» – «Краснодар»

3 мая, 20:46
11

«Краснодар» победил «Акрон» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

Во втором тайме у «Краснодара» отменили гол из-за фола в атаке. Такое судейское решение проанализировал комментатор игры Константин Генич.

В поле судил Евгений Буланов из Саранска.

«Я фола от Кордобы здесь не вижу. Как его увидели профессиональные арбитры – это уже Милорад Мажич придет и расскажет, что здесь было. Но на мой взгляд, абсолютно чистый гол, абсолютно нормальная борьба. Если даже они друг друга придерживали, упал Бокоев точно не после контакта с Кордобой.

Еще одно испытание для «Краснодара». На мой взгляд, абсолютно чистый гол у «Краснодара» отобрали», – сказал Генич в эфире «Матч Премьер».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Акрон Зенит Генич Константин
Комментарии (11)
andrei-sarap-yandex
1777830555
ПОЗОР СУДЬЯМ
Ответить
Айболид
1777831087
В пользу Акрона . От шакальё ,лишь бы Зенит приплести .
Ответить
Интерес
1777831151
Мы видели.Но не сработала-таки хреновина.Как говорил дядя Вова из "Кин-дза-дза".
Ответить
knikos
1777831856
Тот же Пенич , сказал , что ничего осбенного не было , когда игрок Краснодара совершал фол последней надежды , ну , мол , немного наступил на ногу нападающего . Ну? всё ясно с этим Пеничем ?
Ответить
Ириус
1777834401
Какая ошибка? дырявым 3 очка дали! Стыдно за скотов, ой как стыдно!!!
Ответить
Таарон
1777834784
Генич тупой. Фол был раньше.
Ответить
Kollljan
1777836929
Не Геничу давать оценки решениям судей.
Ответить
TOMSON
1777843355
Где в словах Генича хоть слово о Зените? Достало.
Ответить
