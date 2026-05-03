Тренер «Оренбурга»: «Нас похоронил один футболист»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов подвел итог матча 28-го тура РПЛ против «Сочи» (1:3).
- Хет-трик оформил Кирилл Кравцов.
- Игроком интересуется «Локомотив», куда футболист, скорее всего, перейдет летом.
- «Оренбург» остался в зоне стыков.
– Удивил сегодня «Сочи»?
– Удивил один футболист. Который похоронил нас. Так бывает.
– Раз в год и пушка стреляет?
– Я так не могу сказать. У них достаточно квалифицированная команда. Надо просто спросить рецепт: что он делал сегодня, чем питался. Мы тоже будем пользоваться такими нюансами.
– Концовка была за вашей командой.
– Когда команда ведет 3:1 и отдает мяч, то это нормально. Важен результат. Мы, к сожалению, проиграли.
Источник: «Матч ТВ»