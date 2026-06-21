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  • Конец карьеры Акинфеева, новое опоздание Вендела, трансферная работа «Спартака» и другие новости

Конец карьеры Акинфеева, новое опоздание Вендела, трансферная работа «Спартака» и другие новости

Сегодня, 01:05

«Спартак» может купить вратаря из Первой лиги.

«Спартак» узнал цену на Самородова из «Ахмата».

В «Динамо» приняли итоговое решение по Нгамале.

Стало известно, будет ли 41-летний Роналду в старте сборной Португалии на игру с Узбекистаном.

Акинфеев объяснил, почему ЦСКА не борется за чемпионство.

«Зенит» пригрозил Венделу из-за нового опоздания.

«Они «туда-сюда», потом «вжух», «бах»: разбор матчей ЧМ-2026 от Мостового.

«Спартак» продолжает контакты по Воробьеву и ищет иностранного форварда.

Развернутый комментарий «Спартака» по Барко.

Акинфеев определился с датой завершения карьеры.

«Спартак» предложил 10 миллионов за испанского защитника.

Источник: «Бомбардир»
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