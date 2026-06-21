40-летний Акинфеев показал подготовку к последнему сезону в карьере

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев показал, как готовится к новому сезону РПЛ.

«Увы, это лето непростое и совсем не про отпуск или отдых, а про восстановление. Затянулось, но ничего – работаем, пашем. Всe будет хорошо! И всем спасибо за поддержку», – написал Акинфеев.

Есть инсайд, что наступающий сезон – последний в игровой карьере Акинфеева.