40-летний Акинфеев показал подготовку к последнему сезону в карьере

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев показал, как готовится к новому сезону РПЛ.
«Увы, это лето непростое и совсем не про отпуск или отдых, а про восстановление. Затянулось, но ничего – работаем, пашем. Всe будет хорошо! И всем спасибо за поддержку», – написал Акинфеев.
Есть инсайд, что наступающий сезон – последний в игровой карьере Акинфеева.
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Дебют состоялся в 2003 году в Самаре в гостевом матче против «Крыльев Советов».
- Голкипер отыграл за армейцев 818 матчей, в том числе 327 сухих.
- 40-летний Акинфеев пропустил остаток минувшего сезона из-за травмы.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева