В РФС выделили отрицательные моменты ЧМ-2026

Директор по мероприятиям и коммуникациям РФС Кирилл Терешин поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026.
«В отпуске успел посмотреть около 20 матчей ЧМ-26. Что для себя отметил.
1. Матчевые церемонии с выходом на поле всех заявленных игроков сильно потеряли в динамике. Классические шеренги перед центральной трибуной – это про мурашки вышедших в старте. Они передаются трибунам.
2. Большое число спонсорских интеграций, качественно спродюсированных в трансляциях. Видна коммерческая работа, но водные тайм-ауты меня, как телезрителя, прям достали. В целом, на этом ЧМ минимум смыслов – весь акцент на коммерциализацию.
3. На многих стадионах эффектно работают камеры-паук. Вместе с экшн-камерой на арбитрах и кинокамерой для крупных планов болельщиков ярко дополняют атмосферу в эфире.
4. Качественный матч-менеджмент и работа ВАР. Минимум остановок в игре».
- Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
- С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований.
- В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.