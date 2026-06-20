В РФС выделили отрицательные моменты ЧМ-2026

Директор по мероприятиям и коммуникациям РФС Кирилл Терешин поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026.

«В отпуске успел посмотреть около 20 матчей ЧМ-26. Что для себя отметил.

1. Матчевые церемонии с выходом на поле всех заявленных игроков сильно потеряли в динамике. Классические шеренги перед центральной трибуной – это про мурашки вышедших в старте. Они передаются трибунам.

2. Большое число спонсорских интеграций, качественно спродюсированных в трансляциях. Видна коммерческая работа, но водные тайм-ауты меня, как телезрителя, прям достали. В целом, на этом ЧМ минимум смыслов – весь акцент на коммерциализацию.

3. На многих стадионах эффектно работают камеры-паук. Вместе с экшн-камерой на арбитрах и кинокамерой для крупных планов болельщиков ярко дополняют атмосферу в эфире.

4. Качественный матч-менеджмент и работа ВАР. Минимум остановок в игре».