Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мусаев дерзко ответил на претензии, что «Краснодару» помогают судьи

Мусаев дерзко ответил на претензии, что «Краснодару» помогают судьи

3 мая, 20:11
27

Главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву не понравился вопрос про судейство после матча 28-го тура РПЛ против «Акрона» (1:0).

– Ходит много разговоров о лояльности судей к «Краснодару». Это как-то влияет на команду?

– Где лояльность арбитров в нашу сторону? В каких матчах? Из-за таких, как вы, это мнение и создается.

В каких эпизодах? Ни в одном! И не надо говорить о лояльности. И то, что делал сегодня арбитр – пускай останется на его совести. Я слова не скажу об этом.

  • Краснодарцы вернулись на первое место за два тура до финиша чемпионата. Преимущество над «Зенитом» составляет одно очко.
  • «Акрон» занимает 12-ю строчку и еще не обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ.
  • Прервалась трехматчевая беспроигрышная серия «Акрона». «Краснодар» не проигрывает 11 матчей подряд.

Еще по теме:
Кордоба предложил сделать свои выводы из незасчитанного гола в ворота «Акрона»
Кордоба ответил Орлову на сравнение с дельфином 18
Реакция Кордобы на незасчитанный гол в ворота «Акрона» 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777828762
Все стороны недовольны.Следовательно,судьи судят честно, но с низкой квалификацией.
Ответить
knikos
1777829302
Ну какой тренер скажет , мол , да , судьи помогают нам ? Ну какой ? Покажите мне этого уникального тренера ... Во всём мире , не только в РПЛ ... Глупый вопрос ...
Ответить
andrei-sarap-yandex
1777829488
2год судьи помогают КРАСНОДАРУ за деньги...КОРДОБЕ ни одной карточки -берегут провокатора...ПОЗОР-СУДЬИМ И РФС........
Ответить
рылы
1777829548
"В каких эпизодах? Ни в одном! " рука оласы - нет пенальти такая же рука умярова - пенальти есть дивеев проводил мяч взглядом - конечно же, пенальти на 95й минуте. нужно же зенит остановить. мычи еще из коровника.
Ответить
BRO_football
1777829616
Можно только Зенит ругать, что ему судьи помогают. А про Краснодар надо молчать и игнорировать.
Ответить
bset
1777829777
Журналюхи Матч ТВ отрабатывают газпромовские деньги в попытках оправдать помощь судей Зениту. Жидкая попытка.
Ответить
Artemka444
1777830555
Балабол Не удивлюсь если еще пару пенальти поставят или голов соперников не засчитают
Ответить
Бумбраш
1777831131
Прям дерзко ответил...дерзкий чучмек..начисли мусайке 100 баллов озона
Ответить
NewLife
1777837642
Отбившиеся от админ ресурса судьи подло портят очередной юбилей, долой рфс ))ЗПРФ))
Ответить
Fibercore
1777900953
Что касается ответа Мусаева, то ничего дерзкого в нём нет. А, вот, глупость присутствует. Он прекрасно понимает, в каких случаях судьи помогли Красу, а в каких гнобили. Но это игры буков для повышения интереса к чемпионской гонке, и увеличению своей прибыли от ставок. Потому и ошибаются судьи в стороны разных команд.
Ответить
Главные новости
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
2
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
1
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
6
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Все новости
Все новости
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
6
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
5
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
13
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
1
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 