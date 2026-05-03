Мусаев дерзко ответил на претензии, что «Краснодару» помогают судьи

Главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву не понравился вопрос про судейство после матча 28-го тура РПЛ против «Акрона» (1:0).

– Ходит много разговоров о лояльности судей к «Краснодару». Это как-то влияет на команду?

– Где лояльность арбитров в нашу сторону? В каких матчах? Из-за таких, как вы, это мнение и создается.

В каких эпизодах? Ни в одном! И не надо говорить о лояльности. И то, что делал сегодня арбитр – пускай останется на его совести. Я слова не скажу об этом.