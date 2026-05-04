Губерниев разнес Челестини: «Плохой тренер, играл на багаже Березуцкого, дутая фигура»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отставку Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

– Какая неожиданность! Я в шоке! А что случилось? Это урок абсолютно всему российскому футболу. Приглашают человека, который, кроме мании величия, не основанной ни на чем, вообще больше ничем не обладает. Это абсолютно мыльный пузырь.

Желаю людям, которые приглашали Челестини, больше таких ошибок не допускать. Он плохой тренер, плохой методист. Он ни черта не понимает. Поэтому его справедливо увольняют. Как я и предполагал.

– Сейчас многие шутят, что шансы ЦСКА на победу над «Спартаком» резко возрастают…

– Это 100%. Без Челестини вообще шансы ЦСКА на концовку сезона резко возросли. Если ЦСКА выиграет у «Спартака» без этого, так сказать, тренера, я не удивлюсь. ЦСКА – это бренд. Как и «Спартак». Там люди должны работать толковые. Поэтому желаю акционерам пригласить толкового тренера. Нашего или не нашего…

Но лучше бы, конечно же, нашего. Вот, Алексей Березуцкий – может, уговорят. Может, он захочет. Интересно, совпадут ли.

– Он недавно совсем работал в ЦСКА как раз.

– Работал, да. На его багаже как раз этот швейцарско‑итальянский кудесник начало чемпионата и провел. А когда Челестини надо было команду тренировать – сел в лужу. Он еще хотел систему подготовки юных футболистов перестроить… Абсолютно дутая фигура.