  Губерниев разнес Челестини: «Плохой тренер, играл на багаже Березуцкого, дутая фигура»

Губерниев разнес Челестини: «Плохой тренер, играл на багаже Березуцкого, дутая фигура»

4 мая, 12:02
14

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отставку Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

– Какая неожиданность! Я в шоке! А что случилось? Это урок абсолютно всему российскому футболу. Приглашают человека, который, кроме мании величия, не основанной ни на чем, вообще больше ничем не обладает. Это абсолютно мыльный пузырь.

Желаю людям, которые приглашали Челестини, больше таких ошибок не допускать. Он плохой тренер, плохой методист. Он ни черта не понимает. Поэтому его справедливо увольняют. Как я и предполагал.

– Сейчас многие шутят, что шансы ЦСКА на победу над «Спартаком» резко возрастают…

– Это 100%. Без Челестини вообще шансы ЦСКА на концовку сезона резко возросли. Если ЦСКА выиграет у «Спартака» без этого, так сказать, тренера, я не удивлюсь. ЦСКА – это бренд. Как и «Спартак». Там люди должны работать толковые. Поэтому желаю акционерам пригласить толкового тренера. Нашего или не нашего…

Но лучше бы, конечно же, нашего. Вот, Алексей Березуцкий – может, уговорят. Может, он захочет. Интересно, совпадут ли.

– Он недавно совсем работал в ЦСКА как раз.

– Работал, да. На его багаже как раз этот швейцарско‑итальянский кудесник начало чемпионата и провел. А когда Челестини надо было команду тренировать – сел в лужу. Он еще хотел систему подготовки юных футболистов перестроить… Абсолютно дутая фигура.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • Под его руководством клуб выиграл Суперкубок России.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
  • 6 мая ЦСКА в гостях сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.
  • Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА с июля 2021-го по июнь 2022 года. После этого команду тренировали Владимир Федотов и Марко Николич.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио Губерниев Дмитрий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
suchi-69
1777886886
Ну да, на багаже Загитовой
Alexander.saf
1777887519
Ну теперь коршуны набросятся
Garrincha58
1777887950
Игнашевич был бы сейчас кстати
алдан2014
1777888290
Скажите кто нибудь губерниеву,что бы не занимался футбольной аналитикой. Он ту-пой
MrSmit
1777889203
Губерниев на ходу переобувает лыжи.
andr45
1777890869
ГУБЕРНИЕВ «Челестини был тёмной лошадкой, но тем не менее пришёлся ко двору. При нём раскрываются таланты, футболистов он знает» ЛОВЧЕВ «Челестини пришел на то, что ему осталось, но он хорошо работает. Построил претендента на чемпионство, очень классно и завораживающе играют.»
R_a_i_n
1777891064
Губошлеп всё и всегда знает, только не летает!
СильныйМозг
1777894390
Спартак бренд? Если только нетрадиционой любви, без презервативов.
SERG_1959
1777897001
ну мнение этого "специалиста" меня не интересует.
k611
1777898933
А лыжник в футболе дофига понимает...
