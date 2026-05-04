Дзюба сказал, считает ли себя лучшим центрфорвардом в РПЛ

Нападающий «Акрона» Артeм Дзюба считает, что в определенных аспектах игры остается лучшим центрфорвардом в РПЛ.
– Ты мне скажи, пожалуйста, ты лучший нападающий чемпионата? Вот как ты считаешь?
– Нет, ну я в каких-то аспектах до сих пор лучший, наверное. Если взять там… В единоборствах, верховых, в сохранении мяча, наверное, до сих пор лучший. А так, в целом… Конечно, с возрастом движения меньше стало…
Если брать всецело, то для меня, наверное, всe-таки Даку [лучший нападающий РПЛ]. Понятно, он сейчас не в форме, много пропустил – габаритный нападающий, тяжелее набирать форму. Но если так взять, то лучший центрфорвард – это Мирлинд Даку.
- 37-летний Дзюба провел в этом сезоне 26 матчей в РПЛ, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- 28-летний Даку в этом сезоне в 27 играх за «Рубин» отметился 11 мячами и 1 ассистом.
Источник: «Чемпионат»