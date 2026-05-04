Дзюба сказал, считает ли себя лучшим центрфорвардом в РПЛ

4 мая, 10:15
7

Нападающий «Акрона» Артeм Дзюба считает, что в определенных аспектах игры остается лучшим центрфорвардом в РПЛ.

– Ты мне скажи, пожалуйста, ты лучший нападающий чемпионата? Вот как ты считаешь?

– Нет, ну я в каких-то аспектах до сих пор лучший, наверное. Если взять там… В единоборствах, верховых, в сохранении мяча, наверное, до сих пор лучший. А так, в целом… Конечно, с возрастом движения меньше стало…

Если брать всецело, то для меня, наверное, всe-таки Даку [лучший нападающий РПЛ]. Понятно, он сейчас не в форме, много пропустил – габаритный нападающий, тяжелее набирать форму. Но если так взять, то лучший центрфорвард – это Мирлинд Даку.

  • 37-летний Дзюба провел в этом сезоне 26 матчей в РПЛ, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • 28-летний Даку в этом сезоне в 27 играх за «Рубин» отметился 11 мячами и 1 ассистом.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Акрон Дзюба Артем Даку Мирлинд
Комментарии (7)
алдан2014
1777881301
А сколько забили форварды Спартака? Позорище,меньше сорокалетнего Дзюбы
Интерес
1777881760
Даку-в сра...Есть сдоба-Кордоба.
Volrad777
1777886689
Пока лучше кордобы явно нет
Garrincha58
1777887833
Рассмешил никогда ты не был лучшим
Argon
1777888732
Дзюба наверно в Рубин собирается). Почву готовит.
Бумбраш
1777890901
Действительно,наш футбол явно на дне,если лучшими признаются всякие рукаки,лаки и кардобы... печальноая заслуга рэфээса и разврата наших ногомячеров деньгами
