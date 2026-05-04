Дзюба рассказал, почему назвал Эмери «тренеришкой»

Капитан «Акрона» Артем Дзюба поделился воспоминаниями о разногласиях с Унаи Эмери.

Испанский тренер в 2012 году работал в «Спартаке».

Его уволили после разгромного поражения от «Динамо» (1:5).

По окончании дерби Дзюба произнeс фразу «пусть говорит наш тренеришка», ставшую одной из самых известных цитат в российском футболе.

«Он профессионал лютый, бесспорно. Просто мы играем с московским «Динамо» – это битва легендарных команд всегда была.

Мы 0:5 проигрываем, он мне в перерыве: «Ну, давай, иди выйди, переверни». Я на него смотрю, думаю…

Я вышел, забил гол, еще момент был. И потом он заходит и говорит: «Ребят, ничего страшного, вы молодцы».

И там понеслось: все начали ругаться, орать и все. Из-за этого я вышел на эмоциях», – рассказал Дзюба.