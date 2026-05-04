Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юран высказался об увольнении Челестини из ЦСКА

4 мая, 14:26
9

Сергей Юран прокомментировал отставку Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

«Уже давно говорил, что иностранцы нам не помощники. Посмотрите турнирную таблицу: там первые три места – команды с российскими тренерами.

Иностранцы не готовы к нашей зимней паузе. Сколько мы еще будем на эти грабли наступать?

Зарубежные тренеры не так отдаются результату. Я десять лет играл в Европе и знаю это.

Был у них уже такой же – Николич. Обещал бороться за чемпионство и ушел через две недели после этого», – сказал Юран.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
  • Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.

Еще по теме:
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
Юран вел переговоры с клубом из Саудовской Аравии 3
Известно, почему Юран отказал «Крыльям Советов» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Юран Сергей Челестини Фабио
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1777894632
Почему в РПЛ не могут работать иностранные специалисты, я за чтобы в спартак вернулся Абаскаль, он топчик.
Ответить
АК 68
1777894652
"СЕРЁЖА, МОЛОДЕЦ!" Хочется ему в РПЛ, но пока не зовут, не судьба. Но конечно, ты лучше всё знаешь и всё умеешь.
Ответить
Красногвардейчик
1777896270
Не скули, Серёжа, не возьмут тебя в ЦСКА)
Ответить
NewLife
1777897226
Вы сайт почините, наконец.
Ответить
NewLife
1777897505
Дурак-ксенофоб, посмотри на нижнюю часть таблицы.
Ответить
Garrincha58
1777897963
У нас на все команды русских тренеров нет вот давно бы уже Семака уволили только ставить не кого вот и терпят выбирая меньшее из зол потому что приличного иностранца в данный момент не заманить еврокубков нет да и в Россию мало кто хочет ехать
Ответить
Цугундeр
1777904272
))) Николич-не такой же. Ты-такой же, Блуждающий Коуч.)
Ответить
Главные новости
«Локомотив» сообщил о продаже Батракова
11:31
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
3
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
1
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
6
Все новости
Все новости
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
6
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
5
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
13
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
1
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 