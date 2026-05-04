Юран высказался об увольнении Челестини из ЦСКА

Сергей Юран прокомментировал отставку Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

«Уже давно говорил, что иностранцы нам не помощники. Посмотрите турнирную таблицу: там первые три места – команды с российскими тренерами.

Иностранцы не готовы к нашей зимней паузе. Сколько мы еще будем на эти грабли наступать?

Зарубежные тренеры не так отдаются результату. Я десять лет играл в Европе и знаю это.

Был у них уже такой же – Николич. Обещал бороться за чемпионство и ушел через две недели после этого», – сказал Юран.