Юран высказался об увольнении Челестини из ЦСКА

Сергей Юран прокомментировал отставку Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.
«Уже давно говорил, что иностранцы нам не помощники. Посмотрите турнирную таблицу: там первые три места – команды с российскими тренерами.
Иностранцы не готовы к нашей зимней паузе. Сколько мы еще будем на эти грабли наступать?
Зарубежные тренеры не так отдаются результату. Я десять лет играл в Европе и знаю это.
Был у них уже такой же – Николич. Обещал бороться за чемпионство и ушел через две недели после этого», – сказал Юран.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.
