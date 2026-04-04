Известно, почему Юран отказал «Крыльям Советов»

Сергей Юран вскоре возглавит турецкий «Аланьяспор». Перед этим тренер отказал «Крыльям Советов».
«Юран в ближайшее время возглавит «Аланьяспор».
Вопрос с возвращением в Турцию практически решeн. При этом у Юрана была возможность поработать и в российской Премьер-лиге.
Специалист был одним из кандидатов на должность главного тренера «Крыльев Советов». Юран провeл встречу с представителями самарского клуба, но в итоге отказался.
Тренер хотел, чтобы ему сразу предложили долгосрочный контракт. Однако перед ним была поставлена задача спасти «Крылья» от вылета, и только после этого ему гарантировали новое соглашение», – написал источник.
- Последним клубом Юрана был турецкий «Серикспор», который он покинул в октябре прошлого года.
- Ранее Юран тренировал в РПЛ «Шинник» (в 2008 году), «Химки» (в 2008 и 2022 годах) и «Пари НН» (в 2023–2024 годах). Ярославцев тренер выводил из Первой лиги, выиграв ее в 2007 году.
- «Аланьяспор» в таблице Суперлиги занимает десятое место из 18 команд.
Источник: телеграм-канал Sport Baza