Известно, почему Юран отказал «Крыльям Советов»

Сергей Юран вскоре возглавит турецкий «Аланьяспор». Перед этим тренер отказал «Крыльям Советов».

«Юран в ближайшее время возглавит «Аланьяспор».

Вопрос с возвращением в Турцию практически решeн. При этом у Юрана была возможность поработать и в российской Премьер-лиге.

Специалист был одним из кандидатов на должность главного тренера «Крыльев Советов». Юран провeл встречу с представителями самарского клуба, но в итоге отказался.

Тренер хотел, чтобы ему сразу предложили долгосрочный контракт. Однако перед ним была поставлена задача спасти «Крылья» от вылета, и только после этого ему гарантировали новое соглашение», – написал источник.