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Известно, почему Юран отказал «Крыльям Советов»

4 апреля, 15:01
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Сергей Юран вскоре возглавит турецкий «Аланьяспор». Перед этим тренер отказал «Крыльям Советов».

«Юран в ближайшее время возглавит «Аланьяспор».

Вопрос с возвращением в Турцию практически решeн. При этом у Юрана была возможность поработать и в российской Премьер-лиге.

Специалист был одним из кандидатов на должность главного тренера «Крыльев Советов». Юран провeл встречу с представителями самарского клуба, но в итоге отказался.

Тренер хотел, чтобы ему сразу предложили долгосрочный контракт. Однако перед ним была поставлена задача спасти «Крылья» от вылета, и только после этого ему гарантировали новое соглашение», – написал источник.

  • Последним клубом Юрана был турецкий «Серикспор», который он покинул в октябре прошлого года.
  • Ранее Юран тренировал в РПЛ «Шинник» (в 2008 году), «Химки» (в 2008 и 2022 годах) и «Пари НН» (в 2023–2024 годах). Ярославцев тренер выводил из Первой лиги, выиграв ее в 2007 году.
  • «Аланьяспор» в таблице Суперлиги занимает десятое место из 18 команд.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Крылья Советов Юран Сергей
Комментарии (1)
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Shtthfckup
1775321459
Похоже, Юрану просто не пообещали зарплату, а дали абонемент в Красное и Белое, ну он и огорчился. Но в целом вылетать с новой командой такая себе перспектива, это удар по репутации
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