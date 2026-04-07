Юран вел переговоры с клубом из Саудовской Аравии

Российский тренер Сергей Юран в декабре обсуждал возможное сотрудничество с «Аль-Араби» из второй саудовской лиги.

Стороны договаривались о заключении контракта на 1,5 года с зарплатой 1,5 миллиона долларов за весь срок договора.

Назначение Юрана не состоялось, поскольку действующий на тот момент главный тренер «Аль-Араби» сумел улучшить результаты команды и сохранить должность.