Юран вел переговоры с клубом из Саудовской Аравии

Российский тренер Сергей Юран в декабре обсуждал возможное сотрудничество с «Аль-Араби» из второй саудовской лиги.
Стороны договаривались о заключении контракта на 1,5 года с зарплатой 1,5 миллиона долларов за весь срок договора.
Назначение Юрана не состоялось, поскольку действующий на тот момент главный тренер «Аль-Араби» сумел улучшить результаты команды и сохранить должность.
- 56-летний Юран в конце октября покинул турецкий «Серик Беледиеспор».
- До этого он тренировал «Пари НН», «Химки», «СКА-Хабаровск» и другие команды.
