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Катар. Лига звезд
Команды
Аль-Араби
€ 2 млн
Аль-Араби
Доха
Катар. Лига звезд
Стадион:
Грэнд Хамад Стэдиум
Сайт:
http://alarabi.qa/
Тренер:
Энтони Хадсон
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Фото
Чемпион Европы-2020 Верратти сменил клуб
2025.07.08 08:41
1
Почеттино назвал лучшего футболиста, с которым работал – это не Месси
2025.02.18 00:36
7
Фото
Символическая сборная самых дорогих игроков за пределами топ-5 лиг Европы
2023.10.21 08:53
Фото
Верратти перешел в катарский клуб за 45 миллионов
2023.09.13 19:15
Два игрока «ПСЖ» уходят в катарские клубы
2023.09.09 14:14
Верратти нашел новый клуб – «ПСЖ» получит за игрока 45 миллионов
2023.08.30 09:26
Главные новости
Появилась новая информация о состоянии Барко
21:14
Орлов посмеялся над падением Кордобы
21:05
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Игонин: «Судьи ошибаются не в пользу «Зенита», команда недобрала очки»
20:56
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Радимов: «Спартак» нашел вариант игры без Барко»
20:47
1
Агент сказал, могут ли Семака поменять в «Зените» на бразильского тренера
20:35
Гурцкая – о Барко: «Наверное, такое захотел, что руководство «Спартака» сошло с ума»
19:57
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Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
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ЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
18:51
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Назначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
2
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