Два игрока «ПСЖ» уходят в катарские клубы

«ПСЖ» близок к продаже двух футболистов.

В ближайшее время парижский клуб должны покинуть полузащитники Марко Верратти и Юлиан Дракслер.

Итальянец договорился о переходе в «Аль-Араби», немец – в «Аль-Ахли». Обе команды располагаются в столице Катара – Дохе.