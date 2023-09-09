Два игрока «ПСЖ» уходят в катарские клубы

«ПСЖ» близок к продаже двух футболистов.
В ближайшее время парижский клуб должны покинуть полузащитники Марко Верратти и Юлиан Дракслер.
Итальянец договорился о переходе в «Аль-Араби», немец – в «Аль-Ахли». Обе команды располагаются в столице Катара – Дохе.
- 30-летний Верратти выступал за «ПСЖ» с 2012 года: 416 матчей, 11 голов, 61 ассист. Его рыночная стоимость – 40 млн евро.
- 29-летний Дракслер выступал за «ПСЖ» с 2017 года: 198 матчей, 26 голов, 41 ассист. Его рыночная стоимость – 6 млн евро.
Источник: L’Equipe