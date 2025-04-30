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Катар. Лига звезд
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Аль-Ахли
Юлиан Дракслер
€ 3 млн
Юлиан Дракслер
Аль-Ахли
20 сентября 1993 (33), Гладбек
#7 | Нападающий
185 см | 74 кг
Германия
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Публикации
Ямаль повторил рекорд Лиги чемпионов 14-летней давности
2025.04.30 22:45
Ямаль повторил рекорд Лиги чемпионов
2025.03.11 21:21
Дракслер признался, что переехал в Катар ради денег
2023.09.22 22:59
3
Фото
«ПСЖ» продал Дракслера в Саудовскую Аравию за 20 миллионов
2023.09.18 19:28
2
Два игрока «ПСЖ» уходят в катарские клубы
2023.09.09 14:14
«ПСЖ» хочет продать 10 футболистов
2023.07.16 10:52
Футболист «ПСЖ» выбыл до конца сезона
2023.02.25 14:51
Фото
«Бенфика» арендовала Дракслера у «ПСЖ»
2022.09.01 20:37
«ПСЖ» может отправить 8 футболистов в резервную команду из 5-го дивизиона
2022.08.12 16:49
2
«ПСЖ» не взял девять футболистов на предсезонный тур в Японию (L’Equipe)
2022.07.12 17:26
1
«ПСЖ» хочет продать 11 футболистов
2022.07.11 07:24
«ПСЖ» может летом продать 7-8 футболистов
2022.04.26 17:37
«Барселона» интересуется Дракслером. «ПСЖ» отпустит его за 15 миллионов (El Nacional)
2022.01.06 15:24
1
«ПСЖ» готов продать Дракслера, Курзава и Рико в январе (Николо Скира)
2021.12.27 17:38
Фото
«ПСЖ» продлил контракт с Дракслером
2021.05.17 20:58
1
«ПСЖ» близок к продлению контракта с Дракслером
2021.05.10 12:12
2
Журналист Скира: Дракслер уйдет из «ПСЖ» по окончании сезона
2021.03.30 22:23
«Ювентус» интересуется Дракслером
2021.03.01 09:57
2
«ПСЖ» может обменять Дракслера на Гендузи из «Арсенала»
2021.01.25 21:37
1
«Арсенал» намерен подписать Дракслера, если не удастся купить Брандта
2021.01.08 15:45
1
GFFN: «ПСЖ» выставил Дракслера на трансфер
2021.01.07 22:49
1
Рибалта: «Дракслер никогда не был в списках «Зенита», Де Пауль слишком дорого стоит, интерес к Черышеву – неправда»
2020.11.30 19:51
3
Гендиректор «Зенита» – о заинтересованности Дракслером: «Еще не написали, что нам Дембеле интересен?»
2020.09.24 13:45
7
Арустамян: Дракслер может перейти в «Зенит» или «Краснодар»
2020.09.24 11:49
21
Лига 1. «ПСЖ» победил «Метц» и оформил первую победу чемпионате Франции
2020.09.17 00:05
2
RMC Sport: «Лидс» уговаривает Дракслера
2020.09.09 00:41
1
«ПСЖ» хочет включить Дракслера в сделку по Икарди
2020.05.09 11:35
Calciomercato: «ПСЖ» предложил за Погба Ди Марию и Дракслера
2020.04.25 21:38
3
Blick: «Герта» хочет подписать Джаку, Гетце и Дракслера
2019.12.28 06:42
1
«Челси» заинтересован в хавбеках «ПСЖ» Дракслере и Гуйе
2019.12.27 23:15
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