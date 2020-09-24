Гендиректор «Зенита» – о заинтересованности Дракслером: «Еще не написали, что нам Дембеле интересен?»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался на тему возможного приобретения полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера.

«Дракслер? Еще не написали, что мы в Дембеле заинтересованы? Я уже говорил, что за глупости – питаться слухами? Возьмите любую фамилию первоклассного игрока и напишите, что «Зенит» им интересуется», – прокомментировал Медведев.