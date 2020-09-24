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    Гендиректор «Зенита» – о заинтересованности Дракслером: «Еще не написали, что нам Дембеле интересен?»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался на тему возможного приобретения полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера.

    «Дракслер? Еще не написали, что мы в Дембеле заинтересованы? Я уже говорил, что за глупости – питаться слухами? Возьмите любую фамилию первоклассного игрока и напишите, что «Зенит» им интересуется», – прокомментировал Медведев.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8384

      paracetamol 33 минуты назад

      Денюжки водятся у Зенита, потому и на виду у всяких проходимцев.

      0
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      Рейтинг: +2285

      Kollljan 46 минут назад

      Если ввести в уголовный кодекс статью, за распускание ложных слухов в сми, то Арустамян давно бы уже в сибири тайгу облагораживал.

      2
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      Рейтинг: +8384

      paracetamol > Kollljan 32 минуты назад

      Неплохо бы, китайских лесорубов бы заменил.

      0
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      Рейтинг: +1237

      Джой 1 час назад

      На следующей неделе:
      Дедмбеле перешел в Зенит

      0
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