Статистика по турнирам

Катар. Лига звезд 2024/2025 Лига чемпионов 2022/2023 Португалия. Примейра 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Лига чемпионов 2021/2022 Суперкубок Франции 2021 Франция. Кубок 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Франция. Кубок 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Франция. Лига 1 2019/2020 Лига наций 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций 2017 Лига чемпионов 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Кубок 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Германия. Бундеслига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Германия. Бундеслига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Суперкубок Германии 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011