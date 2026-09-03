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Катар. Лига звезд
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Аль-Ахли
Юлиан Дракслер
Статистика
€ 3 млн
Юлиан Дракслер - статистика
Аль-Ахли
20 сентября 1993 (33), Гладбек
#7 | Нападающий
185 см | 74 кг
Германия
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Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Ахли
1 : 0
03.09.2026
Катар СК
1' - 90'
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Катар. Лига звезд 2024/2025
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Лига Европы 2011/2012
Суперкубок Германии 2011
Германия. Бундеслига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бенфика
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/8 финала
Брюгге
0 : 2
15.02.2023
Бенфика
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
ПСЖ
1 : 1
11.10.2022
Бенфика
77' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Бенфика
1 : 1
05.10.2022
ПСЖ
78' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Ювентус
1 : 2
14.09.2022
Бенфика
86' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Бенфика
2 : 0
06.09.2022
Маккаби Х
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