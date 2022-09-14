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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Бенфика
Ювентус - Бенфика: обзор матча 14 сентября 2022
Ювентус
14.09.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
1 : 2
Завершен
Бенфика
4'
А. Милик
43'
Ж. Мариу (П)
55'
Д. Нерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Бенфика
86'
Желтая карточка
Флорентину
86'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Ж. Мариу
86'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Рафа
82'
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
81'
Замена
Шикинью
️️️️
Д. Нерес
81'
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
Э. Фернандес
Желтая карточка
Л. Паредес
73'
Замена
М. Кен
️️️️
Ф. Костич
70'
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
А. Милик
70'
Желтая карточка
Данило
59'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Х. Куадрадо
58'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Ф. Миретти
58'
55'
ГОЛ! 1:2!
Д. Нерес
Пас отдал
Рафа
45'
Желтая карточка
Ж. Мариу
Желтая карточка
М. Перин
45'
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Мариу
Желтая карточка
Ф. Миретти
42'
26'
Желтая карточка
А. Бах
ГОЛ! 1:0!
А. Милик
Пас отдал
Л. Паредес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
3
Бремер
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
12
Джованни Гарофани
ВР
4
Томмазо Барбиери
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
29
Николо Фаджоли
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Перин
3
Бремер
19
Бонуччи
13
Данило
5
Паредес
22
МакКенни
21
Миретти
7
Куадрадо
18
Костич
28
Влахович
30
Милик
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
6
Бах
14
Силва
30
Отаменди
22
Гримальдо
17
Фернандес
12
Флорентину
23
Мариу
7
Нерес
9
Рамуш
27
Рафа
7
Куадрадо
22
Де Шильо
22
Де Шильо
7
Куадрадо
30
Милик
29
Фаджоли
29
Фаджоли
30
Милик
21
Миретти
11
Ди Мария
11
Ди Мария
21
Миретти
18
Костич
9
Кен
9
Кен
18
Костич
17
Фернандес
14
Эушнес
14
Эушнес
17
Фернандес
7
Нерес
22
Шикинью
22
Шикинью
7
Нерес
23
Мариу
7
Дракслер
7
Дракслер
23
Мариу
27
Рафа
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
27
Рафа
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
Остались в запасе
Ювентус
Бенфика
25
Карло Пинсольо
ВР
12
Джованни Гарофани
ВР
4
Томмазо Барбиери
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
9
Энрике Араужо
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
12
Джованни Гарофани
ВР
4
Томмазо Барбиери
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
9
Энрике Араужо
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Ювентус - Бенфика
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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