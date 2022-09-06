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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Маккаби Х
Бенфика - Маккаби Х: обзор матча 06 сентября 2022
Бенфика
06.09.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
2 : 0
Завершен
Маккаби Х
50'
Рафа
54'
А. Гримальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Маккаби Х
79'
Замена
С. Менахем
️️️️
С. Подгоряну
79'
Замена
Н. Рукавица
️️️️
Ф. Пьеррот
Замена
Шикинью
️️️️
Ж. Мариу
79'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Рафа
79'
67'
Замена
С. Подгоряну
️️️️
А. Сек
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
Д. Нерес
65'
63'
Желтая карточка
А. Сек
59'
Желтая карточка
Н. Лави
ГОЛ! 2:0!
А. Гримальдо
54'
ГОЛ! 1:0!
Рафа
Пас отдал
А. Гримальдо
50'
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
46'
Желтая карточка
Г. Рамуш
44'
31'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
А. Мохамед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
9
Тьяррон Чери
ЦП
8
Долев Азиза
ЦП
26
Деан Давид
ЦФ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Маккаби Х
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
13
Мавис Чибота
ЛВ
33
Маор Леви
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Силва
6
Бах
17
Фернандес
12
Флорентину
23
Мариу
7
Нерес
9
Рамуш
27
Рафа
3-3-2-2
44
Коэн
4
Сек
21
Батубинсика
31
Лави
6
Сандгрен
4
Мохамед
3
Голдберг
9
Чери
8
Азиза
19
Пьеррот
26
Давид
7
Нерес
14
Эушнес
14
Эушнес
7
Нерес
23
Мариу
22
Шикинью
22
Шикинью
23
Мариу
27
Рафа
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
27
Рафа
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
Подгоряну
12
Менахем
12
Менахем
Подгоряну
19
Пьеррот
13
Рукавица
13
Рукавица
19
Пьеррот
4
Мохамед
15
Абу Фани
15
Абу Фани
4
Мохамед
4
Сек
7
Подгоряну
7
Подгоряну
4
Сек
Остались в запасе
Бенфика
Маккаби Х
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
33
Маор Леви
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
13
Мавис Чибота
ЛВ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Остались в запасе
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
33
Маор Леви
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
13
Мавис Чибота
ЛВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Бенфика - Маккаби Х
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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