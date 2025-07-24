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  • «Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

24 июля 2025, 19:50
Торпедо-БелАЗ
24.07.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Маккаби Х
48' К. Премудров
45+1' А. Сек
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
8
Александр Селява
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
29
Стивен Альфред
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Маккаби Х
1
Георгий Ермаков
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
2
Эйссат
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
8
Долев Азиза
ЦП
19
Eitan Azoulay
ЦП
34
Ксандер Северина
ПВ
91
Диа Саба
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
14
Mikhail Ladutko
ЦП
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
14
Roey Elimelech
ЦЗ
4
Али Мохамед
ОП
15
Лиор Касса
ОП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
26
Michael Ohana
ЦП
31
Amit Arazi
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
36
Iyad Khalaili
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
3-2-1-2-2
35
Малащицкий
96
Мелько
3
Глущенков
27
Нечаев
44
Бутаревич
8
Селява
6
Премудров
30
Побудей
26
Седько
17
Климович
29
Альфред
3-2-2-1-2
1
Ермаков
4
Сек
2
Эйссат
15
25
Батай
27
Корню
8
Азиза
19
34
Северина
99
Йованович
91
Саба
26
Седько
7
7
26
Седько
8
Селява
14
14
8
Селява
17
Климович
27
Орехов
27
Орехов
17
Климович
29
Альфред
15
Скавыш
15
Скавыш
29
Альфред
8
Азиза
3
Голдберг
3
Голдберг
8
Азиза
19
4
Мохамед
4
Мохамед
19
34
Северина
36
36
34
Северина
99
Йованович
9
Стюарт
9
Стюарт
99
Йованович
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Маккаби Х
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
14
Mikhail Ladutko
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
40
Шариф Каюф
ВР
14
Roey Elimelech
ЦЗ
15
Лиор Касса
ОП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
26
Michael Ohana
ЦП
31
Amit Arazi
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
14
Mikhail Ladutko
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Остались в запасе
40
Шариф Каюф
ВР
14
Roey Elimelech
ЦЗ
15
Лиор Касса
ОП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
26
Michael Ohana
ЦП
31
Amit Arazi
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Мессай Дего
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Маккаби Х
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Маккаби», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»

«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Маккаби Х Торпедо-БелАЗ
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