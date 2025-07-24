24.07.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Завершен
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ
3-2-1-2-2
35
Малащицкий
96
Мелько
3
Глущенков
27
Нечаев
44
Бутаревич
8
Селява
6
Премудров
30
Побудей
26
Седько
17
Климович
29
Альфред
3-2-2-1-2
1
Ермаков
4
Сек
2
Эйссат
15
25
Батай
27
Корню
8
Азиза
19
34
Северина
99
Йованович
91
Саба
26
Седько
7
7
26
Седько
8
Селява
14
14
8
Селява
17
Климович
27
Орехов
27
Орехов
17
Климович
29
Альфред
15
Скавыш
15
Скавыш
29
Альфред
8
Азиза
3
Голдберг
3
Голдберг
8
Азиза
19
4
Мохамед
4
Мохамед
19
34
Северина
36
36
34
Северина
99
Йованович
9
Стюарт
9
Стюарт
99
Йованович
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Маккаби Х
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
14
Mikhail Ladutko
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
40
Шариф Каюф
ВР
14
Roey Elimelech
ЦЗ
15
Лиор Касса
ОП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
26
Michael Ohana
ЦП
31
Amit Arazi
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
14
Mikhail Ladutko
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Остались в запасе
40
Шариф Каюф
ВР
14
Roey Elimelech
ЦЗ
15
Лиор Касса
ОП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
26
Michael Ohana
ЦП
31
Amit Arazi
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Мессай Дего
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Маккаби Х
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Маккаби», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»