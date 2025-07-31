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Команды
Маккаби Х
€ 1 млн
Маккаби Хайфа
Хайфа
Стадион:
Кирьят Элизер
Сайт:
http://maccabi-haifafc.walla.co.il
Тренер:
Мессай Дего
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«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
Трансляция
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
Трансляция
«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 19:50
«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля
2025.06.03 08:55
Игрок сборной Израиля умер в 31 год
2025.05.21 15:09
Экс-динамовец Лесовой сравнил цены в России и Израиле
2025.05.16 20:39
1
ЦСКА предложил 3,5 млн евро за игрока сборной Израиля
2025.01.20 10:16
1
«Рубин» и «Ахмат» поспорят за полузащитника сборной Израиля
2024.12.20 23:11
Два клуба из первой восьмерки РПЛ следят за игроком сборной Израиля
2024.12.13 09:00
«Краснодар» претендует на гаитянского нападающего
2024.07.01 12:29
3
В «Динамо» рассказали о будущем Лесового
2024.05.08 11:27
3
Трансляция
«Фиорентина» – «Маккаби Х»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2024
2024.03.14 11:18
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2024.02.23 15:20
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2024.02.23 01:08
1
Лесовой ответил на вопрос о выступлении за сборную Израиля
2024.02.21 09:51
10
«Я устал»: Лесовой объяснил трансфер из «Динамо» в Израиль
2024.02.20 15:19
3
Лесовой сказал, какие позиции в РПЛ мог бы занять «Маккаби» Хф
2024.02.20 13:40
Лесовой сравнил атмосферу на матчах в России и Израиле
2024.02.20 13:09
1
Лесовой дебютировал в составе «Маккаби» Хф в еврокубках
2024.02.16 08:52
Личка объяснил уход Лесового из «Динамо»
2024.02.09 11:49
3
Новые финансовые подробности перехода Лесового из «Динамо» в «Маккаби Хайфа»
2024.02.02 23:23
«Динамо» отдало Лесового в аренду клубу из Израиля
2024.02.02 18:18
5
Динамовец Лесовой покинул Израиль
2024.01.28 11:56
5
Переход Лесового из «Динамо» в израильский клуб оказался на грани срыва
2024.01.17 15:15
3
Черчесов высказался об интересе к нему со стороны «Бешикташа»
2024.01.11 11:20
Названа причина возможного срыва трансфера Лесового в «Маккаби» Хф
2024.01.11 10:06
2
В «Маккаби» из Хайфы прокомментировали интерес «Локомотива» к Секу
2024.01.10 12:58
Лесовой получает гражданство Израиля
2024.01.07 12:00
13
Итоги медосмотра Лесового в Израиле
2024.01.05 20:35
1
Лесовой прибыл в Израиль для знакомства с инфраструктурой «Маккаби» Хф
2023.12.29 12:11
3
1
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