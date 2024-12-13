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    • Два клуба из первой восьмерки РПЛ следят за игроком сборной Израиля

    Два клуба из первой восьмерки РПЛ следят за игроком сборной Израиля

    Центральный полузащитник «Маккаби Х» Махмуд Джабер интересен «Локомотиву» и «Рубину», сообщает «Евро-Футбол.Ру». Официальных предложений клубы РПЛ пока не делали.

    В 2023 году Джабер уже мог оказаться в «Рубине», но тогда стороны не смогли согласовать сумму трансфера.

    • В текущем сезоне 25-летний футболист провел за клуб из Хайфы 14 матчей, отдал 1 передачу.
    • Его контракт с «Маккаби» рассчитан до лета 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
    • На счету Джабера 10 матчей за сборную Израиля.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    13.12.2024 09:00
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