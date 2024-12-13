Два клуба из первой восьмерки РПЛ следят за игроком сборной Израиля

Центральный полузащитник «Маккаби Х» Махмуд Джабер интересен «Локомотиву» и «Рубину», сообщает «Евро-Футбол.Ру». Официальных предложений клубы РПЛ пока не делали.

В 2023 году Джабер уже мог оказаться в «Рубине», но тогда стороны не смогли согласовать сумму трансфера.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел за клуб из Хайфы 14 матчей, отдал 1 передачу.

Его контракт с «Маккаби» рассчитан до лета 2027 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

На счету Джабера 10 матчей за сборную Израиля.

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