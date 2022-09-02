- 20 января
- 00:28 «Маккаби» (Нетанья) выиграл Кубок израильской лиги, не забив ни одного гола
- 2 сентября 2022
- 15:56 Агент Карцева: «Эден готов приехать в Россию в любой момент»
- 24 августа 2022
- 18:47 Переход Карцева из «Маккаби» в «Динамо» еще может состояться
- 17:52 «Большой провал «Динамо». Карцев объяснил, почему сорвался его переход в московский клуб 1
- 17:23 Карцев расстроен, что его переход в «Динамо» сорвался: «Я уже был частью команды, тренировался»
- 23 августа 2022
- 21:59 Агент Карцева: «Эден правда возвращается в «Маккаби» из «Динамо». Деньги за него не дошли» 1
- 20:52 Агент Карцева отреагировал на отмену трансфера израильтянина из «Маккаби» в «Динамо» 1
- 19:53 «Маккаби» объявил об отмене перехода Карцева в «Динамо». Москвичи не смогли перевести деньги 1
- 25 июля 2018
- 15:14 Саба прошел медосмотр в «Рубине» 4
- 24 июля 2018
- 06:16 Лучший бомбардир чемпионата Израиля отправился в Казань для знакомства с городом и клубом 10
- 20 июля 2018
- 06:42 «Рубин» сделал предложение лучшему бомбардиру чемпионата Израиля 8
- 28 декабря 2015
- 11:29 Мищенко: «Из «Рубина» мне еще никто не звонил»