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    «Рубин» сделал предложение лучшему бомбардиру чемпионата Израиля

    Скауты «Рубина» следят за футболистом команды «Маккаби» (Нетанья). Их заинтересовал форвард Диа Саба.

    Казанцы сделали предложение своим коллегам из Израиля. Сумма трансфера и ответ пока не озвучены.

    Форвард арабского происхождения является игроком сборной Израиля. 25-летний форвард стал в прошедшем сезоне лучшим бомбардиром чемпионата Израиля, забив 24 гола в 36 матчах.

    Таблица летних трансферов РПЛ. Все переходы в одном месте

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2018 06:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 10:26

      Игрок забивной, но забивной в Израиле. У нас показать ему свои бомбардирские качества будет сложнее.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 июля 2018, 10:06

      у нас столько не дадут ему заколотить учитывая больше половина клубов автобусом играет 10 может и забьет за сезон и то хорошо будет

      5
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      Рейтинг: +545

      T_REX 20 июля 2018, 08:01

      Есть только одно НО, у Рубина висит запрет еще с прошлого сезона

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > T_REX 20 июля 2018, 14:13

      вот вот..запрет то еще не снят..а так хорошо бы взять..

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 июля 2018, 07:56

      У них там все клубы называются Маккаби? Что это слово значит, интересно?

      3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Cules2013 20 июля 2018, 19:56

      не, еще Хапоэль)

      4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 20 июля 2018, 07:27

      Пробивная способность составляет 0,66 гол/игра. Вполне приличный результ. Но, это для чемпа иудеев. Как-то будет у нас. Посмотрим.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июля 2018, 06:59

      Всюду где находил о нём инфу пишут, что полузащитник и только на "бомбардире" он нападающий. Невысоко роста 172см и для полузащитника очень хорошая результативность.

      4
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