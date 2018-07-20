«Рубин» сделал предложение лучшему бомбардиру чемпионата Израиля

Игрок забивной, но забивной в Израиле. У нас показать ему свои бомбардирские качества будет сложнее.
Скауты «Рубина» следят за футболистом команды «Маккаби» (Нетанья). Их заинтересовал форвард Диа Саба.
Казанцы сделали предложение своим коллегам из Израиля. Сумма трансфера и ответ пока не озвучены.
Форвард арабского происхождения является игроком сборной Израиля. 25-летний форвард стал в прошедшем сезоне лучшим бомбардиром чемпионата Израиля, забив 24 гола в 36 матчах.
Таблица летних трансферов РПЛ. Все переходы в одном месте