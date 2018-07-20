«Рубин» сделал предложение лучшему бомбардиру чемпионата Израиля

Скауты «Рубина» следят за футболистом команды «Маккаби» (Нетанья). Их заинтересовал форвард Диа Саба.

Казанцы сделали предложение своим коллегам из Израиля. Сумма трансфера и ответ пока не озвучены.

Форвард арабского происхождения является игроком сборной Израиля. 25-летний форвард стал в прошедшем сезоне лучшим бомбардиром чемпионата Израиля, забив 24 гола в 36 матчах.

Таблица летних трансферов РПЛ. Все переходы в одном месте