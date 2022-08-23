Агент Карцева отреагировал на отмену трансфера израильтянина из «Маккаби» в «Динамо»

Боаз Горен, агент полузащитника Эдена Карцева, высказался о срыве сделки между «Динамо» и «Маккаби» по трансферу полузащитника Эдена Карцева.
«Отмена сделки? Действительно это не то, что мне бы хотелось комментировать прямо сейчас. Клубы сообщали, что договоренность между ними была достигнута. Уедет ли Эден в Израиль? Ничего не могу сказать по этому поводу», — сказал Горен.
- 12 августа «Динамо» арендовало Карцева у «Маккаби» с опцией выкупа.
- В прошлом сезоне Карцев провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
- Карцев – игрок сборной Израиля.
Источник: «Спорт-Экспресс»