Агент Карцева отреагировал на отмену трансфера израильтянина из «Маккаби» в «Динамо»

Боаз Горен, агент полузащитника Эдена Карцева, высказался о срыве сделки между «Динамо» и «Маккаби» по трансферу полузащитника Эдена Карцева.

«Отмена сделки? Действительно это не то, что мне бы хотелось комментировать прямо сейчас. Клубы сообщали, что договоренность между ними была достигнута. Уедет ли Эден в Израиль? Ничего не могу сказать по этому поводу», — сказал Горен.