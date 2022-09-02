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Шэньчжэнь Пенг Сити
Эден Карцев
€ 1,80 млн
Эден Карцев
Шэньчжэнь Пенг Сити
11 апреля 2000 (26), Афула
#36 | Полузащитник
186 см
Израиль
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Трансферы
Агент Карцева: «Эден готов приехать в Россию в любой момент»
2022.09.02 15:56
Видео
«Динамо» анонсировало переход Маричала, показав неудачные дубли с Карцевым и Самошниковым
2022.08.30 20:23
Переход Карцева из «Маккаби» в «Динамо» еще может состояться
2022.08.24 18:47
«Большой провал «Динамо». Карцев объяснил, почему сорвался его переход в московский клуб
2022.08.24 17:52
1
Карцев расстроен, что его переход в «Динамо» сорвался: «Я уже был частью команды, тренировался»
2022.08.24 17:23
Агент Карцева: «Эден правда возвращается в «Маккаби» из «Динамо». Деньги за него не дошли»
2022.08.23 21:59
1
Агент Карцева отреагировал на отмену трансфера израильтянина из «Маккаби» в «Динамо»
2022.08.23 20:52
1
«Маккаби» объявил об отмене перехода Карцева в «Динамо». Москвичи не смогли перевести деньги
2022.08.23 19:53
1
«Просто нет слов!». Новичок «Динамо» Карцев – о «ВТБ Арене»
2022.08.13 23:37
1
Фото
Карцев выбрал в «Динамо» номер, под которым играл другой Карцев
2022.08.12 22:11
1
Новичок «Динамо» Карцев: «На все 100 хочу играть в России»
2022.08.12 21:16
1
Бувач объяснил трансфер Карцева в «Динамо»
2022.08.12 21:08
1
Фото
«Динамо» объявило о трансфере полузащитника Карцева
2022.08.12 20:06
3
Агент Карцева рассказал, когда израильтянин станет игроком «Динамо»
2022.08.08 15:31
Агент Карцева раскрыл срок контракта с «Динамо»
2022.08.05 15:55
3
Карцев сегодня подпишет контракт с «Динамо»
2022.08.05 15:00
Агент Карцева рассказал, когда израильтянин пройдет медосмотр для «Динамо»
2022.08.04 13:52
2
Израильтянин Карцев прилетел в Москву для подписания контракта с «Динамо»
2022.08.03 15:39
Стали известны условия контракта израильтянина Карцева в «Динамо»
2022.08.03 00:28
1
Агент Карцева прокомментировал новость о переходе израильтянина в «Динамо»
2022.08.02 23:43
1
«Динамо» купит опорника сборной Израиля Карцева за 2,6 миллиона
2022.08.02 23:06
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