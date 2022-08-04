Агент Карцева рассказал, когда израильтянин пройдет медосмотр для «Динамо»

Ави Нимни, агент полузащитника «Маккаби Нетания» Эдена Карцева, подтвердил информацию о том, что футболист прилетел в Москву для подписания контракта с «Динамо».

«Да, Карцев действительно уже прибыл в Москву. Вероятно, сегодня он пройдет медосмотр для «Динамо», – сказал Нимни.

Сообщалось, что «Динамо» заплатит за 22-летнео опорника 2,6 миллиона евро.

Карцев – игрок сборной Израиля.

В прошлом сезоне он провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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