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    Все трансферы РПЛ лета-2022: «Локо» продал Бека-Бека в «Ниццу», ЦСКА взял игрока «Партизана»


    3.6
    Голосов: 19
    Сегодня, 14:36
    Какой из них самый неожиданный?

    Сезон РПЛ уже стартовал, но трансферное окно не закрыто – и клубы продолжают закупочную кампанию. В этом материале мы фиксируем все трансферы и выделяем жирным самые главные.

    «Зенит»

    У чемпиона сразу несколько громких трансферов. Больше не играет за «Зенит» Дзюба, ушел Оздоев, а Крицюк уехал обратно в Португалию. Зато клуб успешно закрыл их позиции легионерами.

    Пришел:

    • в. Иван (аренда из «Коринтианса»)
    • з. Родригао (за €3,5 млн (здесь и далее цена указана в евро) из «Сочи»)
    • п. Зелимхан Бакаев (бесплатно из «Спартака»)
    • н. Маттео Кассьерра (за €4,5 млн из «Сочи»)
    • н. Густаво Мантуан (аренда из «Коринтианса»).

    Ушли:

    «Сочи»

    Серебряный призер РПЛ лишился тренера и отпустил на родину Попова, а в Петербург Кассьерру. Зато укрепился запомнившимся форвардом из «Крыльев». И еще приобрел защитника из «Балтики». Это уже хорошая традиция – прошлый трансфер из этого клуба понравился всем (переход Макарчука).

    Пришли:

    • н. Владислав Сарвели (за 1,2 млн из «Крыльев Советов»)
    • п. Кирилл Кравцов (за 835 тысяч из «Зенита»)
    • п. Кирилл Коваленко (за 835 тысяч из «Зенита»)
    • з. Артем Мещанинов (за 500 тысяч из «Балтики»)
    • п. Кирилл Ушатов (бесплатно из «Волги» Тверь)
    • п. Тимофей Шипунов (бесплатно из «Волги» Тверь)
    • п. Амир Батырев (бесплатно из «Волги» Тверь)
    • н. Даниил Мартовой (бесплатно из «Волги» Тверь)
    • Возвращения из аренд: з. Иван Миладинович, п. Егор Пруцев, н. Максим Барсов.

    Ушли:

    «Динамо»

    Летом «Динамо» серб Славиша Йоканович и уже отпустил из клуба Евгеньева. Сейчас клуб очень осторожно ведет себя на трансферном окне.

    Пришли:

    Ушли:

    «Краснодар»

    С африканцами из «Краснодара» мы уже знакомы по прошлому сезону – тогда они были в аренде. С легионерами пока ясности нет, а среди ушедших и так хватает знакомых по РПЛ имен.

    Пришли:

    • п. Михайло Баняц (за 1,6 млн из «Бачки»)
    • п. Ифеани Ндука (за 200 тысяч из «Ботева»)
    • п. Ильзат Ахметов (ЦСКА)
    • н. Олакунле Олусегун (за 1,2 млн из «Ботева»)
    • н. Джонатан Окоронкво (за 400 тысяч из «Ботева»)
    • н. Данил Карпов (за 170 тысяч из «Тюмени»)
    • Возвращения из аренд: п. Тони Вильена, н. Магомед-Шапи Сулейманов, п. Вандерсон.

    Ушли:

    ЦСКА

    Здесь, как и в «Краснодаре», много заметных уходов. Зато Хорхе Карраскаль – полноценный игрок ЦСКА, да и серб Гайич на замену Фернандесу – интересный трансфер. Но все-таки самый главный переход – это Владимир Федотов во главе.

    Пришли:

    Ушли:

    «Локомотив»

    «Локо» укрепил пару линий не очень известными по меркам РПЛ игроками и расстался с парой очень разных ветеранов. Еще один заметный переход – подписание Ивана Игнатьева на правах свободного агента.

    Пришли:

    Ушли:

    «Ахмат»

    Грозненцы неплохо укрепляются: даже забрали себе лучшего бомбардира предыдущего сезона РПЛ.

    Пришли:

    Ушли:

    «Крылья Советов»

    «Крылья» после очень симпатичного сезона все-таки расстались с двумя заметными игроками – Зиньковский и Сарвели ушли в «Спартак» и «Сочи». Укрепление пока прибыло только в защите, но следим дальше: линию атаки «Крылья» точно усилят. Уже перешел Глушенков.

    Пришли:

    • з. Матео Барач (за 500 тысяч из «Сочи»)
    • з. Илья Гапонов (за 281 тысячу из «Спартака»)
    • з. Роман Евгеньев (за 25 тысяч из «Динамо»)
    • п. Владимир Хубулов (за 430 тысяч из «Алании»)
    • п. Александр Коваленко (аренда из «Сочи»)
    • н. Владислав Шитов (аренда из «Спартака»)
    • н. Максим Глушенков (за 1,8 миллиона из «Спартака»)
    • Возвращения из аренд: з. Дмитрий Прищепа, з. Алексей Никитенков, п. Владислав Тюрин, п. Дмитрий Великородный, н. Леонид Герчиков, н. Дмитрий Молчанов.

    Ушли:

    «Ростов»

    Здесь три заметных трансфера в атакующей линии. Особенно выделяется трехмиллионный переход Уткина, который уехал поближе к дому – он родился в Ростовской области.

    Пришли:

    Ушли:

    «Спартак»

    Перейра вместо аренды теперь на контракте у «Спартака». Рыбус заменит давно уехавшего Айртона и пока не слишком впечатляющего Классена. Зиньковский – знаковое усиление, трансфер лучшего ассистента РПЛ в спартаковском телеграме был отмечен 15 постами за шесть часов.

    С центром защиты и в целом с легионерами пока вопрос. Жиго ушел, а многомиллионные покупки из прошлого в виде Тиля, Ларссона, Крала, или Роши наверняка за клуб играть не будут (первые двое уже точно). Ну, и смена тренера. Впрочем, это привычное дело.

    Пришли:

    Ушли:

    • в. Илья Свинов (аренда в «Факел»)
    • з. Илья Гапонов (за 281 тысячу в «Крылья Советов»)
    • з. Николай Толстопятов (аренда в КАМАЗ)
    • з. Илья Голосов (аренда в «Кубань»)
    • з. Илья Кутепов (бесплатно в «Торпедо»)
    • п. Никита Бакалюк (аренда в «Арсенал» Тула)
    • п. Фаниль Сунгатулин (аренда в «Урал»)
    • п. Гус Тиль (за 3 млн в «ПСВ»)
    • п. Зелимхан Бакаев (бесплатно в «Зенит»)
    • п. Резиуан Мирзов (бесплатно в «Химки»)
    • п. Константин Шильцов (аренда в «Пари НН»)
    • п. Максим Лайкин (аренда в «Нефтехимик»)
    • п. Алекс Крал (аренда в «Шальке»)
    • н. Артур Максимчук (аренда в «Акрон»)
    • н. Степан Оганесян (аренда в «Оренбург»)
    • н. Эсекиэль Понсе (за 4 миллиона в «Эльче»)
    • н. Максим Глушенков (за 1,8 миллиона в «Крылья Советов»)
    • н. Джордан Ларссон
    • Уход из аренды: з. Самуэль Жиго.

    «Пари Нижний Новгород»

    Главный трансфер клуба пока что – приставка «Пари» к названию. Второй по значимости – смена тренера, вместо Александра Кержакова пришел Михаил Галактионов. Среди игроков пока в целом тихо, но минимум два неплохих приобретения на сезон уже есть.

    Пришли:

    Ушли:

    «Урал»

    «Урал» заметно усилился, но больше из ФНЛ. К тому же множество игроков вернулись из аренд. Вряд ли это окончательный вариант. До старта сезона трансферы еще наверняка будут.

    Пришли:

    • з. Лео Гогличидзе (за 210 тысяч из «Краснодара»)
    • з. Мингиян Бевеев (за 180 тысяч из «Енисея»)
    • з. Иллой-Айет (бесплатно из «СКА Хабаровска»)
    • п. Фаниль Сунгатулин (аренда из «Спартака»)
    • п. Игорь Коновалов (аренда из «Рубина»)
    • з. Эммерсон (бесплатно из СКА)
    • н. Алексей Каштанов (аренда из «Родины»)
    • Возвращения из аренд: в. Олег Баклов, з. Артем Мамин, з. Исламжан Насыров, п. Юрий Бавин, п. Лука Цулукидзе, н. Артем Юсупов, н. Артем Максименко.

    Ушли:

    • з. Доминик Динга
    • з. Исламжан Насыров (бесплатно в «Арсенал»)
    • з. Чингиз Магомадов (аренда в «Волгу»)
    • з. Доминик Динга (бесплатно в «Ордабасы»)
    • п. Рафал Аугустыняк («Легия»)
    • н. Андрей Панюков
    • н. Михаил Агеев (аренда в «Волгарь»)
    • н. Артем Максименко (аренда в «Ротор»)
    • н. Артем Юсупов (аренда в «Иртыш»)
    • Уход из аренды: з. Лео Гогличидзе.

    «Химки»

    Пока главный переход – не третья аренда подряд, а полноценный трансфер Мирзова. Обратило на себя внимание и возвращение Митрюшкина в Россию. А на Жиркова с Мамаевым мы так в «Химках» и не посмотрели. И уже не посмотрим.

    Пришли:

    Ушли:

    • в. Егор Генералов
    • з. Гиа Григалава (бесплатно в «Арсенал» Тула)
    • з. Валентин Пальцев (аренда в КАМАЗ)
    • з. Кирилл Большаков (аренда в «Арсенал»)
    • з. Юрий Жирков
    • п. Бесард Сабович
    • п. Павел Мамаев
    • н. Давид Давидян (аренда в «Пюник»)
    • н. Никита Балахонцев (бесплатно в «Тюмень»)
    • Уход из аренд: з. Кирилл Боженов, з. Захар Волков, н. Резиуан Мирзов.

    «Торпедо»

    У торпедовцев пока все очень скромно с трансферами, но состав сохранен и главный тренер на месте.

    Пришли:

    • з. Богдан Рейхмен (за 120 тысяч из «Краснодара-2»)
    • в. Егор Бабурин (аренда из «Ростова»)
    • з. Илья Кутепов (бесплатно из «Спартака»)
    • п. Артем Симонян (бесплатно из «Волгаря»)
    • н. Дзамболат Цаллагов (бесплатно из «Дайнавы»)
    • н. Максим Турищев (аренда из «Ростова»)
    • н. Хожимат Эркинов (за 150 тысяч из «Пахтакора»)
    • з. Игорь Смольников (бесплатно из «Арсенала»)
    • н. Давид Караев (бесплатно из «СКА Хабаровска»)
    • Возвращения из аренд: з. Данила Козлов, з. Дмитрий Редькович, п. Геннадий Киселев.

    Ушел:

    • з. Илья Елисеев (бесплатно в «Калугу»)
    • н. Константин Корж (за 50 тысяч в «Чайку»)
    • п. Павел Седько (бесплатно в «Гомель»)
    • н. Владислав Адаев (бесплатно в «Родину»)
    • н. Егор Дорохов (аренда в «Велес»)
    • н. Даниил Полубояринов (аренда в «Акрон»)
    • п. Артем Симонян (бесплатно из «Волгаря»)
    • н. Дзамболат Цаллагов (бесплатно из «Дайнавы»)

    «Факел»

    «Факел» уже поработал на трансферном рынке – вернул себе Свинова из «Спартака», аккуратно без затрат усилил каждую позицию. Но Владимира Дядюна с собой в РПЛ не взял. Плюс клуб точечно усилил состав этим летом.

    Пришли:

    Ушли:

    • в. Дмитрий Кортнев
    • з. Неманья Пейчинович
    • п. Валерий Царукян (аренда в «Волгарь»)
    • н. Андрей Разборов (бесплатно в «Шинник»)
    • н. Владимир Дядюн
    • н. Илья Мазуров
    • Уход из аренд: в. Сергей Ещенко, н. Андрей Никитин, н. Денис Файзуллин.

    «Оренбург»

    Сразу несколько заметных игроков ушли, особенно это касается Фамейе, который тут же вернулся обратно в ФНЛ. Зато «Оренбург» привез игрока из молодежной сборной Боснии. А еще пополнился полузащитником из Коста-Рики.

    Пришли:

    • з. Александр Павловец (за 150 тысяч из «Ростова»)
    • п. Кирилл Капленко (за 200 тысяч из «Зенита-2»)
    • п. Джимми Марин (за 170 тысяч из «Саприссы»)
    • п. Иван Башич (за 550 тысяч из «Жриньски Мостар»)
    • п. Батраз Гурциев (за 400 тысяч из «Алании»)
    • н. Степан Оганесян (аренда из «Спартака»)
    • н. Диего Акоста (бесплатно из КАМАЗа)
    • н. Брайан Мансилла (аренда из «Расинга»)
    • Возвращения из аренд: з. Иван Лапшов, п. Евгений Болотов, н. Илья Воробьев, н. Дмитрий Воробьев.

    Ушли:

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Ахмат», «Ростов», «Спартак», «Урал», «Факел»
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