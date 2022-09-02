Агент Карцева: «Эден готов приехать в Россию в любой момент»

Ави Нимни, агент полузащитника израильского «Маккаби» Эдена Карцева, не исключил, что игрок сможет перейти в «Динамо» зимой.

«Все так и есть, «Динамо» не смогло перечислить платеж. В чем конкретно была сложность, сказать не могу, это нужно спрашивать в «Динамо».

Точно так же я не знаю, изменится ли ситуация каким-то образом к зиме, все зависит от российского клуба. Сам Эден готов приехать в Россию в любой момент, как только «Динамо» решит проблему.

К слову, был интерес от российских клубов и к другим моим клиентам, но мы не смогли ничего сделать из-за сложностей с переводом денег», – сказал агент.