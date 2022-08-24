«Большой провал «Динамо». Карцев объяснил, почему сорвался его переход в московский клуб

Полузащитник Эден Карцев раскрыл подробности срыва сделки между «Динамо» и «Маккаби» по аренде.

«Это был большой провал с российской стороны. Да, они пытаются сделать все, чтобы осуществить переход, они не хотят сдаваться. Они пытаются найти финансовое решение, чтобы я остался.

А тем временем в Нетании со мной уже говорят о том, что сделка для них сорвалась, и что я должен вернуться, тренироваться, работать так сильно, как я могу, не сдаваться и показывать всем, что они совершили ошибку. И, возможно, даже в январе получить лучшее предложение», – сказал Карцев.