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    «Большой провал «Динамо». Карцев объяснил, почему сорвался его переход в московский клуб

    Полузащитник Эден Карцев раскрыл подробности срыва сделки между «Динамо» и «Маккаби» по аренде.

    «Это был большой провал с российской стороны. Да, они пытаются сделать все, чтобы осуществить переход, они не хотят сдаваться. Они пытаются найти финансовое решение, чтобы я остался.

    А тем временем в Нетании со мной уже говорят о том, что сделка для них сорвалась, и что я должен вернуться, тренироваться, работать так сильно, как я могу, не сдаваться и показывать всем, что они совершили ошибку. И, возможно, даже в январе получить лучшее предложение», – сказал Карцев.

    • 12 августа «Динамо» арендовало Карцева у «Маккаби» с опцией выкупа.
    • В прошлом сезоне Карцев провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
    • Карцев – игрок сборной Израиля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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