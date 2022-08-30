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    «Динамо» анонсировало переход Маричала, показав неудачные дубли с Карцевым и Самошниковым

    Защитник «Насьоналя» Николас Маричал перейдет в «Динамо».

    Московский клуб анонсировал трансфер уругвайца, показав видео с неудачными дублями, на которых запечатлены полузащитник «Маккаби» Эден Карцев и защитник «Рубина» Илья Самошников.

    Трансфер обоих игроков сорвался в последний момент.

    • «Динамо» заплатит 4 миллиона долларов за 75 процентов прав на игрока.
    • Рыночная стоимость Маричала – 1 миллион евро.
    • В составе «Насьоналя» уругвайский центрбек провел 65 матчей без голевых действий.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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