«Динамо» анонсировало переход Маричала, показав неудачные дубли с Карцевым и Самошниковым

Защитник «Насьоналя» Николас Маричал перейдет в «Динамо».

Московский клуб анонсировал трансфер уругвайца, показав видео с неудачными дублями, на которых запечатлены полузащитник «Маккаби» Эден Карцев и защитник «Рубина» Илья Самошников.

Трансфер обоих игроков сорвался в последний момент.

«Динамо» заплатит 4 миллиона долларов за 75 процентов прав на игрока.

Рыночная стоимость Маричала – 1 миллион евро.

В составе «Насьоналя» уругвайский центрбек провел 65 матчей без голевых действий.

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