«Динамо» заплатит за защитника Маричала 4 миллиона

«Динамо» договорилось о трансфере защитника уругвайского «Насьоналя» Николаса Маричала.
Как пишет журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев со ссылкой на южноамериканские медиа, москвичи заплатят за игрока 4 миллиона долларов. За эти деньги россияне получат 75 процентов прав на футболиста.
- Рыночная стоимость Маричала – 1 миллион евро.
- В составе «Насьоналя» уругвайский центрбек провел 65 матчей без голевых действий.
- Этим летом «Динамо» уже подписало защитника из Южной Америки – Роберто Фернандеса.
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева