«Динамо» заплатит за защитника Маричала 4 миллиона

«Динамо» договорилось о трансфере защитника уругвайского «Насьоналя» Николаса Маричала.

Как пишет журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев со ссылкой на южноамериканские медиа, москвичи заплатят за игрока 4 миллиона долларов. За эти деньги россияне получат 75 процентов прав на футболиста.