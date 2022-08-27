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    «Динамо» заплатит за защитника Маричала 4 миллиона

    «Динамо» договорилось о трансфере защитника уругвайского «Насьоналя» Николаса Маричала.

    Как пишет журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев со ссылкой на южноамериканские медиа, москвичи заплатят за игрока 4 миллиона долларов. За эти деньги россияне получат 75 процентов прав на футболиста.

    • Рыночная стоимость Маричала – 1 миллион евро.
    • В составе «Насьоналя» уругвайский центрбек провел 65 матчей без голевых действий.
    • Этим летом «Динамо» уже подписало защитника из Южной Америки – Роберто Фернандеса.

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    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

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