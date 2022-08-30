Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду перейдет в «Наполи», Захарян все же окажется в «Челси»: какие сделки состоятся до закрытия трансферного окна

Роналду перейдет в «Наполи», Захарян все же окажется в «Челси»: какие сделки состоятся до закрытия трансферного окна

30 августа 2022, 16:38
2

1 сентября закрывается летнее трансферное окно во всех ведущих европейских лигах+в некоторых других. И чуть больше, чем за сутки до дедлайна, остается масса трансферных интриг.

Выбрали для вас десятку.

Перейдет ли Криштиану в «Наполи»

Атмосфера вокруг «Манчестер Юнайтед» этим летом будто бы намекала на уход Роналду. Он пропустил большую часть предсезонки и потерял стабильное место в основе. Его статистика в АПЛ-2022/23:

  • 4 матча;
  • Лишь в одном он провел вышел в основе и провел 90 минут на поле;
  • Всего у него 153 минуты в этой АПЛ;
  • И 0 голевых действий.

Роналду еще в середине июля обещал нам бум: и решение по будущему, и какое-то обличающее интервью. В итоге за день до конца трансферного окна он все еще в «МЮ», но слухи (авторы – манчестерские и итальянские источники) отправляют его в «Наполи».

«Наполи» хочет до конца окна оформить сделку: если не полноценный трансфер, то аренда. Вопрос лишь в том, кто будет платить неподъемную зарплату Роналду.

Главная интрига России: перейдет ли Арсен Захарян в «Челси»

С 20-х чисел августа медиа активно обсуждали переход Арсена Захаряна в «Челси». Мы написали текст о наследнице империи Мино Райолы, которая вела этот трансфер:

Трансфер Захаряна в «Челси» ведет Рафаэла Пимента: глава агентства Райолы после его смерти, а раньше работала на бывшего президента Бразилии«Челси»

Но сейчас интенсивность переговоров резко спала. «Спорт-Экспресс» писал, что до 1 сентября клубам нужно решить много вопросов. Один из них – как переводить деньги (15 млн евро, которые прописаны в контракте Захаряна для всех европейских клубов). «Чемпионат» писал, что клубы работают над этим трансфером. Параллельно с переговорами Захарян отправился с «Динамо» на матч с «Ростовом».

Обамеянг вернется в АПЛ

«Барселоне» очень везет: при ее долгах она более-менее успешно зарегистрировала всех новичков этого лета. Сейчас есть определенная задача разгрузить зарплатную ведомость. Сначала «Барса» пыталась сделать это, спихнув Мемфиса Депая в «Ювентус» – тот отказался. Сейчас она пытается выгодно продать Пьера-Эмерика Обамеянга.

Покупатель один – «Челси» (по крайней мере клуб единственный, кто в контакте с «Барсой»). За сутки до завершения трансферного окна весь вопрос уперся в стоимость. The Guardian пишет, что несколько предложений «Челси» были отклонены – сейчас «Барса» получит за него 25 млн+бонусы.

«ПСЖ» заберет полузащитника «Наполи»

По Фабиану Руису очень простая ситуация:

  • У него остается год контракт с «Наполи»;
  • Руис отказался продлевать контракт и свалился в резерв (это обычная санкция для таких случаев от Аурелио Де Лаурентиса);
  • «Наполи» все лето искал покупателя.

Итальянские медиа пишут, что Руис вылетел в Париж, где его сестра уже неделю тусуется и выбирает жилье.

Паредес вернется в Италию

Это взаимосвязанный трансфер с предыдущим. Руис – конкурент Леандро Паредеса (кстати, этим летом у него в «ПСЖ» их в целом стало сильно больше). Поэтому «ПСЖ» вроде бы не против отпустить Паредеса в Италию, где им интересуется «Ювентус».

Джанлука Ди Марцио пишет, что единственной проблемой будет формат сделки. «Юве» хочет аренду с возможным выкупом, «ПСЖ» – аренду с обязательным выкупом при легкодостижимых условиях.

Александр Кокорин – в «Арис» или куда-нибудь еще (или никуда)

Кокорин точно не входит в планы Винченцо Итальяно и «Фиорентины»: это было понятно вроде как давно, но подчеркнем на всякий случай. Были слухи, что у Кокорина есть предложения из разных лиг, но никакой конкретики.

Она появилась 27 августа: «Спорт-Экспресс» написал, что Кокорин близок к аренде в «Арис». Спустя два дня «СЭ» дописал, что «Арис» на заключительном этапе сделки.

Две реакции агента Кокорина на эти слухи:

  • «Что касается предложения «Ариса», все почему-то цепляются всего лишь за одну команду. Есть много команд, которые хотят видеть Сашу у себя. Их достаточно»;
  • «Да, «Арис» сделал предложение «Фиорентине» по аренде Кокорина. Причем не только «Арис», но и еще клубы есть. Команды из Кипра? Некоторые российские клубы тоже сделали предложения, это правда».

Правда, «Рейтинг букмекеров» говорит, что трансфер Кокорина сорвался, потому что он не прилетел на переговоры с клубом. Что же, по словам агента, у Кокорина еще остались предложения.

Возможно, Черышев тоже окажется в Италии, но не в Серии А

В июле Денис Черышев написал:

«Всем, кто интересуется моей карьерой и переживает за меня! Хочу написать несколько слов о своей ситуации, чтобы за меня этого не делали журналисты. У меня все хорошо: тренируюсь индивидуально, поддерживаю спортивную форму.

Со здоровьем все замечательно, слава богу. Есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь в стадии переговоров. Полон сил и желания скорее присоединиться к новой команде.

Когда это случится? Нужно сделать правильный и взвешенный выбор, а это требует времени. Очень надеюсь, что скоро наступит ясность, и я присоединюсь к новому коллективу с амбициозными задачами. Всем спасибо за поддержку и внимание».

Но за месяц он так и не нашел клуб, хотя слухи связывали его с клубами из Турции, России и говорили, что есть предложение от «Санта-Коломы» из Андорры, где работает его отец. Джанлука Ди Марцио написал, что еще одно предложение у Черышева есть от «Венеции», которая по итогам прошлого сезона упала в Серию В. Он рассматривается клубом как замена Аднана Янузая, если вдруг переговоры «Венеции» с ним ничем не завершатся.

«Интер» возьмет еще одного центрального защитника, но есть нюанс

После уходе Андреа Раноккьи в «Монцу» у «Интера» осталось три центральных защитника: Милан Шкриньяр, Стефан Де Врей и Алессандро Бастони. Окей, можно подтянуть кого-то из Примаверы. Окей, можно задействовать в этой зоне Д’Амброзио или Димарко. Но Симоне Индзаги говорил, что явная подмена без каких-либо позиционных махинаций нужна. И итальянские журналисты обсуждали два варианта.

Первый – Мануэль Аканджи из «Борусии», но спортдир клуба Себастьен Кель уже сказал, что предментых обсуждений не было.

Второй – Франческо Ачерби, который знаком с Индзаги. Стороны долго обсуждали вариант с арендой, но в ночь на 30 августа президент клуба Стивен Чжан сказал, что не хочет ради Ачерби раздувать зарплатный фонд. Чтобы завершить сделку, «Интеру» придется кого-то продать или сдать в аренду.

«Челси» может купить Фофана из «Лестера» и сделать его самым дорогим защитником в истории

Трансферная сага, которая тянется большую часть лета. Сначала были проблемы с «Лестером», потом – с личными условиями для Фофана. Потом засуетился новый владелец «Челси» Тодд Боэли.

Sky Sports пишет, что Боэли готов вложить в сделку по Фофана 82 млн евро и сделать его самым дорогим защитником в истории футбола. Но для этого игроку придется пройти медосмотр в Нью-Йорке, потому что Боэли беспокоит его травма в прошлом сезоне.

«Манчестер Юнайтед» подпишет вратаря-сменщика Де Хеа

Сначала медиа обсуждали переход Яна Зоммера в «МЮ», но там что-то не сложилось. Сейчас клуб пришел за Мартином Дубравкой из «Ньюкасла». У того не очень веселый выбор: либо сидеть на лавке в «Ньюкасле», либо в «Манчестер Юнайтед». Он выбрал второй вариант.

Инсайды Фабрицио Романо:

  • Дубравка хочет в «МЮ». С ним контракт согласован;
  • Сейчас стороны обсуждают план сделки;
  • Вероятно, это будет аренда с правом выкупа.

Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de, AFLO/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Весь мир
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1661866932
Кристине из Аданыдемирспор скоро только предложение будет) никому уже не нужен
Ответить
Bozigit
1661870364
головная боль для Спалетти
Ответить
Главные новости
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
22:49
В «ПСЖ» приняли решение по будущему Хвичи
22:27
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
21:59
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
21:54
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
21:32
2
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
21:27
3
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
20:59
3
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
1
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
19
Все новости
Все новости
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
23:19
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
22:58
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
22:40
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
22:17
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
21:27
3
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
20:59
3
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
20:33
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
19
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
11
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
15
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
40-летний Джеко принял судьбоносное карьерное решение
16:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+