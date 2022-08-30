Роналду перейдет в «Наполи», Захарян все же окажется в «Челси»: какие сделки состоятся до закрытия трансферного окна

1 сентября закрывается летнее трансферное окно во всех ведущих европейских лигах+в некоторых других. И чуть больше, чем за сутки до дедлайна, остается масса трансферных интриг.

Выбрали для вас десятку.

Перейдет ли Криштиану в «Наполи»

Атмосфера вокруг «Манчестер Юнайтед» этим летом будто бы намекала на уход Роналду. Он пропустил большую часть предсезонки и потерял стабильное место в основе. Его статистика в АПЛ-2022/23:

4 матча;

Лишь в одном он провел вышел в основе и провел 90 минут на поле;

Всего у него 153 минуты в этой АПЛ;

И 0 голевых действий.

Роналду еще в середине июля обещал нам бум: и решение по будущему, и какое-то обличающее интервью. В итоге за день до конца трансферного окна он все еще в «МЮ», но слухи (авторы – манчестерские и итальянские источники) отправляют его в «Наполи».

«Наполи» хочет до конца окна оформить сделку: если не полноценный трансфер, то аренда. Вопрос лишь в том, кто будет платить неподъемную зарплату Роналду.

Главная интрига России: перейдет ли Арсен Захарян в «Челси»

С 20-х чисел августа медиа активно обсуждали переход Арсена Захаряна в «Челси». Мы написали текст о наследнице империи Мино Райолы, которая вела этот трансфер:

Трансфер Захаряна в «Челси» ведет Рафаэла Пимента: глава агентства Райолы после его смерти, а раньше работала на бывшего президента Бразилии«Челси»

Но сейчас интенсивность переговоров резко спала. «Спорт-Экспресс» писал, что до 1 сентября клубам нужно решить много вопросов. Один из них – как переводить деньги (15 млн евро, которые прописаны в контракте Захаряна для всех европейских клубов). «Чемпионат» писал, что клубы работают над этим трансфером. Параллельно с переговорами Захарян отправился с «Динамо» на матч с «Ростовом».

Обамеянг вернется в АПЛ

«Барселоне» очень везет: при ее долгах она более-менее успешно зарегистрировала всех новичков этого лета. Сейчас есть определенная задача разгрузить зарплатную ведомость. Сначала «Барса» пыталась сделать это, спихнув Мемфиса Депая в «Ювентус» – тот отказался. Сейчас она пытается выгодно продать Пьера-Эмерика Обамеянга.

Покупатель один – «Челси» (по крайней мере клуб единственный, кто в контакте с «Барсой»). За сутки до завершения трансферного окна весь вопрос уперся в стоимость. The Guardian пишет, что несколько предложений «Челси» были отклонены – сейчас «Барса» получит за него 25 млн+бонусы.

«ПСЖ» заберет полузащитника «Наполи»

По Фабиану Руису очень простая ситуация:

У него остается год контракт с «Наполи»;

Руис отказался продлевать контракт и свалился в резерв (это обычная санкция для таких случаев от Аурелио Де Лаурентиса);

«Наполи» все лето искал покупателя.

Итальянские медиа пишут, что Руис вылетел в Париж, где его сестра уже неделю тусуется и выбирает жилье.

Паредес вернется в Италию

Это взаимосвязанный трансфер с предыдущим. Руис – конкурент Леандро Паредеса (кстати, этим летом у него в «ПСЖ» их в целом стало сильно больше). Поэтому «ПСЖ» вроде бы не против отпустить Паредеса в Италию, где им интересуется «Ювентус».

Джанлука Ди Марцио пишет, что единственной проблемой будет формат сделки. «Юве» хочет аренду с возможным выкупом, «ПСЖ» – аренду с обязательным выкупом при легкодостижимых условиях.

Александр Кокорин – в «Арис» или куда-нибудь еще (или никуда)

Кокорин точно не входит в планы Винченцо Итальяно и «Фиорентины»: это было понятно вроде как давно, но подчеркнем на всякий случай. Были слухи, что у Кокорина есть предложения из разных лиг, но никакой конкретики.

Она появилась 27 августа: «Спорт-Экспресс» написал, что Кокорин близок к аренде в «Арис». Спустя два дня «СЭ» дописал, что «Арис» на заключительном этапе сделки.

Две реакции агента Кокорина на эти слухи:

«Что касается предложения «Ариса», все почему-то цепляются всего лишь за одну команду. Есть много команд, которые хотят видеть Сашу у себя. Их достаточно»;

«Да, «Арис» сделал предложение «Фиорентине» по аренде Кокорина. Причем не только «Арис», но и еще клубы есть. Команды из Кипра? Некоторые российские клубы тоже сделали предложения, это правда».

Правда, «Рейтинг букмекеров» говорит, что трансфер Кокорина сорвался, потому что он не прилетел на переговоры с клубом. Что же, по словам агента, у Кокорина еще остались предложения.

Возможно, Черышев тоже окажется в Италии, но не в Серии А

В июле Денис Черышев написал:

«Всем, кто интересуется моей карьерой и переживает за меня! Хочу написать несколько слов о своей ситуации, чтобы за меня этого не делали журналисты. У меня все хорошо: тренируюсь индивидуально, поддерживаю спортивную форму.

Со здоровьем все замечательно, слава богу. Есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь в стадии переговоров. Полон сил и желания скорее присоединиться к новой команде.

Когда это случится? Нужно сделать правильный и взвешенный выбор, а это требует времени. Очень надеюсь, что скоро наступит ясность, и я присоединюсь к новому коллективу с амбициозными задачами. Всем спасибо за поддержку и внимание».

Но за месяц он так и не нашел клуб, хотя слухи связывали его с клубами из Турции, России и говорили, что есть предложение от «Санта-Коломы» из Андорры, где работает его отец. Джанлука Ди Марцио написал, что еще одно предложение у Черышева есть от «Венеции», которая по итогам прошлого сезона упала в Серию В. Он рассматривается клубом как замена Аднана Янузая, если вдруг переговоры «Венеции» с ним ничем не завершатся.

«Интер» возьмет еще одного центрального защитника, но есть нюанс

После уходе Андреа Раноккьи в «Монцу» у «Интера» осталось три центральных защитника: Милан Шкриньяр, Стефан Де Врей и Алессандро Бастони. Окей, можно подтянуть кого-то из Примаверы. Окей, можно задействовать в этой зоне Д’Амброзио или Димарко. Но Симоне Индзаги говорил, что явная подмена без каких-либо позиционных махинаций нужна. И итальянские журналисты обсуждали два варианта.

Первый – Мануэль Аканджи из «Борусии», но спортдир клуба Себастьен Кель уже сказал, что предментых обсуждений не было.

Второй – Франческо Ачерби, который знаком с Индзаги. Стороны долго обсуждали вариант с арендой, но в ночь на 30 августа президент клуба Стивен Чжан сказал, что не хочет ради Ачерби раздувать зарплатный фонд. Чтобы завершить сделку, «Интеру» придется кого-то продать или сдать в аренду.

«Челси» может купить Фофана из «Лестера» и сделать его самым дорогим защитником в истории

Трансферная сага, которая тянется большую часть лета. Сначала были проблемы с «Лестером», потом – с личными условиями для Фофана. Потом засуетился новый владелец «Челси» Тодд Боэли.

Sky Sports пишет, что Боэли готов вложить в сделку по Фофана 82 млн евро и сделать его самым дорогим защитником в истории футбола. Но для этого игроку придется пройти медосмотр в Нью-Йорке, потому что Боэли беспокоит его травма в прошлом сезоне.

«Манчестер Юнайтед» подпишет вратаря-сменщика Де Хеа

Сначала медиа обсуждали переход Яна Зоммера в «МЮ», но там что-то не сложилось. Сейчас клуб пришел за Мартином Дубравкой из «Ньюкасла». У того не очень веселый выбор: либо сидеть на лавке в «Ньюкасле», либо в «Манчестер Юнайтед». Он выбрал второй вариант.

Инсайды Фабрицио Романо:

Дубравка хочет в «МЮ». С ним контракт согласован;

Сейчас стороны обсуждают план сделки;

Вероятно, это будет аренда с правом выкупа.

Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de, AFLO/Global Look Press