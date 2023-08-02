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  • Кто такая Рафаэла Пимента – глава агентства Райолы после его смерти: она вела трансфер Захаряна в «Челси», а сейчас продает его в «Страсбур»

Кто такая Рафаэла Пимента – глава агентства Райолы после его смерти: она вела трансфер Захаряна в «Челси», а сейчас продает его в «Страсбур»

2 августа 2023, 17:39
8

UPD: Этот текст мы впервые опубликовали прошлым летом, когда за Арсеном Захаряном активно охотился «Челси». Тогда трансфер сорвался. А повод поднять материал сейчас – работа Пименты над переходом того же Захаряна, но уже в «Страсбур». Об этом мы немного допишем в конце текста.

В конце августа-2022 российское медиаполе поразили инсайды про предметный интерес «Челси» к игроку «Динамо» Арсену Захаряну. И вот интересная деталь от инсайдера Джанлуки Ди Марцио: над этим переходом работает Рафаэла Пимента, главная в агентстве One после смерти Мино Райолы.

Кто это такая и как она все еще работает над переездом Захаряна в Европу.

Пимента работала в штабе бывшего президента Бразилии – с Райолой познакомились на благотворительном матче клуба Ривалдо

После смерти Мино Райолы многие фанаты забеспокоились, как дальше будут жить его клиенты и как будут развиваться их карьеры. Здесь проблема оказалось не такой масштабной, как все предполагали. Потому что Райола 18 лет формально готовил себе преемницу – Рафаэлу Пименту.

Немного историй о прошлом Пименты:

  • Закончила юридический университет в Сан-Паулу;
  • Сразу после завершения учебы работала в штабе бывшего президента Бразилии Энрике Кардозу и занимала одну из руководящих должностей в антимонопольной службе;
  • Была связана с картелем и занимала важную административную должность;
  • Пимента и Райола познакомились в 1998 году – тогда они были гостями на благотворительном матче футбольного клуба «Гуаратингета», основанного Ривалдо и бывшим игроком сборной Бразилии Сезаром Сампайо. Так началась их дружба;
  • Пимента, находясь на государственной работе, часто приходилось общаться с Федерацией футбола Бразилии. Она понимала правовые процессы в спорте и критиковала некоторые решения бразильских футбольных клубов. Строгий рабочий подход и грамотные мысли о футболе покорили Райолу. Сначала он просто консультировался у Пименты по некоторым вопросам, в 2004-м – предложил полноценное сотрудничество.

Пимента до работы на Райолу знала три языка, после начала – выучила еще три. Она давала очень мало интервью (и все они были короткими), но вот ее реплика относительно языков: «Футболист – это очень стрессовая профессия: огромное давление на поле, огромное давление вне его. Агенты, юристы и представители игроков должны быть их лучшими друзьями. А что за друг, с которым ты не можешь полноценно говорить на одном языке?»

Итак, в 2004 году Мино Райола предложил ей работу, и Пимента согласилась. В 2005-м она переехала в Монте-Карло и уже напрямую сотрудничала с агентством One под руководством Райолы. Сейчас медиа называют Рафаэлу Пименту «незаметным винтиком» в агентстве. Правда в том, что она всегда была такой. Примерно до начала десятых годов она выполняла абсолютно рутинную работу в агентстве. Затем ее роль возросла. Связано это было в первую очередь с началом прямого общения с футболистами.

Несколько историй о работе Рафаэлы Пименты на Райолу:

• В документальном фильме Amazon о Поле Погба тот называет Пименту «тетей Рафой». Погба также называет ее второй мамой. Дети игрока знакомы с ней. Вот слова самой Пименты о Погба из того фильма: «У нас были невероятные моменты, например, когда он выиграл чемпионат мира или был номинирован на «Золотой мяч». Когда у Поля родился первый ребенок и он встретил свою жену, я была рядом. На каждом мероприятии, при каждом случае».

• Кстати, итальянские медиа писали, что трансфером Погба из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» и обратно занималась лично Пимента: то есть даже вела переговоры, хотя в агентстве Райолы этим обычно занимался он сам. Пимента получила возможность работать с Погба, потому что он был еще молод – отличная возможность потренировать навык коммуникации с футболистами.

Когда Погба возвращался в «МЮ» в статусе суперзвезды, переговорами о трансфере тоже занималась Рафаэла Пимента. Просто у нее уже был налажен контакт с Погба.

• Дальше Пимента работала с другими молодыми игроками из агентства One. Хави Симонс, талант из академий «Барсы» и «ПСЖ», который на данный момент ушел в «ПСВ», говорил: «Любой вопрос, любая консультация – звони и пиши Рафе. Она всегда поможет».

• Точно известно, что Райола доверил Рафаэле Пименте самостоятельное ведение трансфера Митчела Баккера из «ПСЖ» в «Байер». Обычно в вопросе переходов состоявшихся игроков она занималась юридическими вопросами, связанными с контрактами. Но в случае с Баккером и многих других моментах она работала над переходом полностью: встречалась с двумя клубами, вместе со своей командой работала над запросами о личных условиях и т.д.

• Пимента работала и со Златаном. Известно, что у него были некоторые сложности в переговорах с «Гэлакси». Пимента помогала с ними.

• Вот характеристика от сайта The Athletic: «Неназванный спортивный директор клуба Премьер-лиги описывает ее не только как «самого важного человека в футболе, которого никто не знает», но и как «самого жесткого переговорщика в футболе». Когда она садится за стол, то перестает быть всего лишь адвокатом. Знающие люди говорят, что Райола находил клиентов, сводил их с клубами. Но Пимента была главным человеком, когда дело доходило до деталей контракта – она убивается до последнего момента в вопросах контракта».

• Говорят, после смерти Мино Райолы она лично доводила переговоры по некоторым игрокам до полноценных трансферов: так Эрлинг Холанд ушел в «Манчестер Сити», Матейс де Лигт, Райан Гравенберх и Нуссаир Мазрауи – в «Баварию», Поль Погба – в «Ювентус».

• Еще одна суперсила Пименты – работа посредником между клубами и игроками. Это подтверждали на условиях анонимности люди из «Ливерпуля».

«Челси» действительно делал предложение по Захаряну? Это подтвердил его агент

Одним из первых эту информацию дал корреспондент «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий: «Челси» готов активировать клаусулу в контракте Арсена Захаряна. В соглашении Захаряна с «Динамо» есть пункт, по которому любой европейский клуб может выкупить его за 15 млн евро. Дальше подключился знаменитый инсайдер Джанлука Ди Марцио: он подтвердил, что «Динамо» получило предложение от «Челси» и что над переходом работает Пимента.

А вот информация от агента самого Захаряна Павла Андреева: «Это правда. Все близко».

Но трансфер в итоге сорвался. Но спустя год Пимента вновь вернулась за Захаряном.

Почему «Страсбур»? Почему снова Пимента?

«Страсбур» стал фарм-клубом «Челси». В конце июля Тодд Боули купил контрольный пакет акций французского клуба, а теперь, по данным, Джанлуки Ди Марцио клуб работает над трансфером Захаряна: это случилось, потому что в заявке «Лацио» не нашлось место для игрока не из Евросоюза. Но что вообще известно о вмешательстве Пименты в этот процесс:

1. Впервые о Пименте в контексте истории «Страсбура» и Захаряна рассказал «Чемпионат». Он написал, что Пимента действует в интересах «Челси», поэтому в переговорах с «Лацио» она не участвовала.

2. А вот инсайдер Иван Карпов объяснил, почему трансфер Захаряна в «Страсбур» срывается именно из-за Пименты. По его данным, Пимента хотела, чтобы 20% от следующей продажи пошли не «Динамо», а ей самой.

Текст: Илья Егоров

Фото: скриншоты из документального фильма Amazon о Поле Погба

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Россия Динамо Челси Страсбур Захарян Арсен
Комментарии (8)
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LOKOfanatik19
1661496696
Круто, сначала по арендам конечно, но все равно супер.
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BRO_football
1691002377
А что за "место в заявке для игрока не из Евросоюза"? Первый раз о таком слышу. Неужели это что-то похожее на наш лимит на легионеров, но только лимит на игроков не из Евросоюза?
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VGreen
1691056625
Чуть постаревшая Наталья Кларк
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