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    Бувач объяснил трансфер Карцева в «Динамо»

    Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал аренду полузащитника Эдена Карцева.

    «Эден — настоящий атлет с великолепной техникой и с большим желанием прогрессировали и достигать высоких целей в карьере.

    Мы уверены, что ему не потребуется много времени, чтобы влиться в коллектив. Карцев поможет нам играть более стабильно и сбалансированно», – сказал Бувач.

    • Карцев – игрок сборной Израиля.
    • Прошлый сезон Карцев провeл в «Маккаби» из Нетании, забив два гола в 25 матчах.
    • В прошлом сезоне он провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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