Бувач объяснил трансфер Карцева в «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал аренду полузащитника Эдена Карцева.

«Эден — настоящий атлет с великолепной техникой и с большим желанием прогрессировали и достигать высоких целей в карьере.

Мы уверены, что ему не потребуется много времени, чтобы влиться в коллектив. Карцев поможет нам играть более стабильно и сбалансированно», – сказал Бувач.