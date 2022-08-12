Бувач объяснил трансфер Карцева в «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал аренду полузащитника Эдена Карцева.
«Эден — настоящий атлет с великолепной техникой и с большим желанием прогрессировали и достигать высоких целей в карьере.
Мы уверены, что ему не потребуется много времени, чтобы влиться в коллектив. Карцев поможет нам играть более стабильно и сбалансированно», – сказал Бувач.
- Карцев – игрок сборной Израиля.
- Прошлый сезон Карцев провeл в «Маккаби» из Нетании, забив два гола в 25 матчах.
- В прошлом сезоне он провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Источник: телеграм-канал «Динамо»