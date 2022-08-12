«Динамо» объявило о трансфере полузащитника Карцева

Как и ожидалось, полузащитник израильского «Маккаби» Эден Карцев продолжит карьеру в «Динамо». Это аренда до конца сезона с эксклюзивной опцией выкупа.

«Игроку в ближайшее время предстоит подписать трудовой договор», – написало «Динамо».

Карцев – игрок сборной Израиля.

Прошлый сезон Карцев провeл в «Маккаби» из Нетании, забив два гола в 25 матчах.

В прошлом сезоне он провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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