«Динамо» объявило о трансфере полузащитника Карцева

Как и ожидалось, полузащитник израильского «Маккаби» Эден Карцев продолжит карьеру в «Динамо». Это аренда до конца сезона с эксклюзивной опцией выкупа.
«Игроку в ближайшее время предстоит подписать трудовой договор», – написало «Динамо».
- Карцев – игрок сборной Израиля.
- Прошлый сезон Карцев провeл в «Маккаби» из Нетании, забив два гола в 25 матчах.
- В прошлом сезоне он провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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Источник: официальный сайт «Динамо»