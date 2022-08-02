«Динамо» купит опорника сборной Израиля Карцева за 2,6 миллиона

Полузащитник «Маккаби» из Нетании Эден Карцев перейдет в «Динамо».

По информации журналиста «СЭ» Константина Алексеева со ссылкой на израильские СМИ, московский клуб купит 22-летнего опорника за 2,6 миллиона евро. Контракт с игроком будет рассчитан на три года, зарплата – 500 тысяч евро за сезон.

20% от сделки будут выплачены предыдущему клубу Карцева – тель-авивскому «Маккаби».

Карцев – игрок сборной Израиля.

В прошлом сезоне он провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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