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    «Динамо» купит опорника сборной Израиля Карцева за 2,6 миллиона

    Полузащитник «Маккаби» из Нетании Эден Карцев перейдет в «Динамо».

    По информации журналиста «СЭ» Константина Алексеева со ссылкой на израильские СМИ, московский клуб купит 22-летнего опорника за 2,6 миллиона евро. Контракт с игроком будет рассчитан на три года, зарплата – 500 тысяч евро за сезон.

    20% от сделки будут выплачены предыдущему клубу Карцева – тель-авивскому «Маккаби».

    • Карцев – игрок сборной Израиля.
    • В прошлом сезоне он провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

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    02.08.2022 23:06
    Комментарии3
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      Рейтинг: +30

      боря крым 53 минуты назад

      романа?

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      Рейтинг: +2622

      Радио1000шумеров > боря крым 26 минут назад

      Почти, у этого Карцева большие - по 5 шекелей, а маленькие - по 3 шекеля.

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