Новичок «Динамо» Карцев: «На все 100 хочу играть в России»

Эден Карцев, арендованный «Динамо», прокомментировал переезд в РПЛ.

«Хочу сказать, что я очень хотел оказаться здесь. Когда только появилась информация о том, что «Динамо» заинтересовано во мне, я сразу сказал, что хочу сюда приехать. Я на сто процентов хочу играть в России. Думаю, что готов к этому», – сказал Карцев.