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    Новичок «Динамо» Карцев: «На все 100 хочу играть в России»

    Эден Карцев, арендованный «Динамо», прокомментировал переезд в РПЛ.

    «Хочу сказать, что я очень хотел оказаться здесь. Когда только появилась информация о том, что «Динамо» заинтересовано во мне, я сразу сказал, что хочу сюда приехать. Я на сто процентов хочу играть в России. Думаю, что готов к этому», – сказал Карцев.

    • Карцев – игрок сборной Израиля.
    • Прошлый сезон Карцев провeл в «Маккаби» из Нетании, забив два гола в 25 матчах.
    • В прошлом сезоне он провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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