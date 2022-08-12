Новичок «Динамо» Карцев: «На все 100 хочу играть в России»

Эден Карцев, арендованный «Динамо», прокомментировал переезд в РПЛ.
«Хочу сказать, что я очень хотел оказаться здесь. Когда только появилась информация о том, что «Динамо» заинтересовано во мне, я сразу сказал, что хочу сюда приехать. Я на сто процентов хочу играть в России. Думаю, что готов к этому», – сказал Карцев.
- Карцев – игрок сборной Израиля.
- Прошлый сезон Карцев провeл в «Маккаби» из Нетании, забив два гола в 25 матчах.
- Аренда игрока рассчитана до конца сезона, после чего «Динамо» сможет его выкупить.
Источник: официальный сайт «Динамо»