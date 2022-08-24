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  • Карцев расстроен, что его переход в «Динамо» сорвался: «Я уже был частью команды, тренировался»

Карцев расстроен, что его переход в «Динамо» сорвался: «Я уже был частью команды, тренировался»

24 августа 2022, 17:23

Полузащитник Эден Карцев высказался о срыве сделки между «Динамо» и «Маккаби» по аренде.

«Сделка в настоящее время сорвана с обеих сторон. «Динамо» пыталось перевести деньги, и они застряли в Европе. «Маккаби» дал им крайний срок, но они не соблюдали его, поэтому им сказали, что я не буду переезжать, и теперь я жду рейса, чтобы вернуться в Израиль.

Это плохо, но, с другой стороны, я говорю спасибо. То, что должно быть моим, будет моим, а то, что нет, — нет.

Я рад, что вернулся в место, которое люблю, и к людям, которых люблю, я знаю, что сделаю все для них, а они для меня. Но, с другой стороны, это разочаровывает. Я уже был здесь, был частью команды, тренировался, и вдруг мне сообщают, что я должен вернуться.

Но я всегда настроен позитивно, чтобы не сломаться. В любом случае, мое сердце принадлежит Нетании», – сказал Карцев.

  • 12 августа «Динамо» арендовало Карцева у «Маккаби» с опцией выкупа.
  • В прошлом сезоне Карцев провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
  • Карцев – игрок сборной Израиля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Маккаби Карцев Эден
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