Карцев расстроен, что его переход в «Динамо» сорвался: «Я уже был частью команды, тренировался»

Полузащитник Эден Карцев высказался о срыве сделки между «Динамо» и «Маккаби» по аренде.

«Сделка в настоящее время сорвана с обеих сторон. «Динамо» пыталось перевести деньги, и они застряли в Европе. «Маккаби» дал им крайний срок, но они не соблюдали его, поэтому им сказали, что я не буду переезжать, и теперь я жду рейса, чтобы вернуться в Израиль.

Это плохо, но, с другой стороны, я говорю спасибо. То, что должно быть моим, будет моим, а то, что нет, — нет.

Я рад, что вернулся в место, которое люблю, и к людям, которых люблю, я знаю, что сделаю все для них, а они для меня. Но, с другой стороны, это разочаровывает. Я уже был здесь, был частью команды, тренировался, и вдруг мне сообщают, что я должен вернуться.

Но я всегда настроен позитивно, чтобы не сломаться. В любом случае, мое сердце принадлежит Нетании», – сказал Карцев.