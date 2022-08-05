Карцев сегодня подпишет контракт с «Динамо»

Ави Нимни, агент полузащитника «Маккаби» Эдена Карцева, анонсировал завершение перехода игрока в московское «Динамо».
«Эден успешно прошел медобследование. Сегодня он должен подписать контракт с «Динамо», – сказал агент.
- Сообщалось, что «Динамо» заплатит за 22-летнео опорника 2,6 миллиона евро.
- Карцев – игрок сборной Израиля.
- В прошлом сезоне он провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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Источник: «Чемпионат»