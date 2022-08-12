Карцев выбрал в «Динамо» номер, под которым играл другой Карцев

Новичок «Динамо» Эден Карцев будет играть под 90-м номером.
Как напомнил в своем телеграме журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, в «Динамо» уже был Карцев – Василий, который тоже играл под 90-м номером. Он участник турне в Британию в 1945 году, дважды чемпион страны в составе москвичей.
- Эден Карцев – игрок сборной Израиля.
- Прошлый сезон Карцев провeл в «Маккаби» из Нетании, забив два гола в 25 матчах.
- В прошлом сезоне он провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Источник: телеграм-канал «Динамо»