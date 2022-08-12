Карцев выбрал в «Динамо» номер, под которым играл другой Карцев

Новичок «Динамо» Эден Карцев будет играть под 90-м номером.

Как напомнил в своем телеграме журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, в «Динамо» уже был Карцев – Василий, который тоже играл под 90-м номером. Он участник турне в Британию в 1945 году, дважды чемпион страны в составе москвичей.