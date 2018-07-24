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    Лучший бомбардир чемпионата Израиля отправился в Казань для знакомства с городом и клубом

    Нападающий «Маккаби» из Нетаньи Диа Саба в ближайшее время станет игроком «Рубина», сообщает Sport5.

    Футболист рассматривает предложение российского клуба. На днях он отправился в Казань для знакомства с клубом и городом.

    Израильский клуб согласовал трансфер Сабы за 1,8 миллиона евро. Сейчас казанцы ждут решения самого Сабы, который пока не дал своего согласия. В частности, его смущает холодная зима в Казани.

    Сообщается, что Саба предварительно договорился с «Рубином» о трехлетнем контракте с зарплатой 600 тысяч евро в год.

    Форвард арабского происхождения является игроком сборной Израиля. 25-летний футболист стал в прошедшем сезоне лучшим бомбардиром чемпионата Израиля, забив 24 гола в 36 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2018 06:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 24 июля 2018, 18:43

      станет игроком «Рубина»???
      Однозначно, надо покупать и вписывать в командную игру.
      В прошлом сезоне с атакой у Рубина были большие проблемы!
      Некому было забивать.
      Многие горели желанием, а на деле не смогли.
      Рубин в прошлом сезоне не смог побороться за место выше, потому что не стабильно играли атакующие игроки и мазали из выгодных позиций.
      Хотя и мало их создавали, как кот наплакал.
      Может израильтянин изменит тенденцию и покажет всем пример рубиновцам, как надо забивать и создавать моменты для реализации.

      0
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      Рейтинг: +2877

      фанат джигурды 24 июля 2018, 11:18

      Только приехал из Казани. Очень красивый город.

      1
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 10:57

      Это не помеха ,ведь у нас есть и представители знойной Африки.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 июля 2018, 10:49

      Очень интересное приобретение, если перейдёт.

      3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 24 июля 2018, 10:03

      солнечный мальчик какой то..у нас разве это морозами называется....

      5
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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 24 июля 2018, 08:50

      Не бойся морозов , мы тебе тюбетейку подарим.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 июля 2018, 08:11

      Турок Карадениз за 10 лет игры в "Рубине" не замёрз в Казани. Контракт и " личка" согреют и израильтянина...

      3
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 июля 2018, 08:05

      1.8 млн, серьёзно?

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 июля 2018, 07:27

      Давно пора укреплять команду после распродажи...

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 июля 2018, 06:52

      Рубин вроде без денег и с запретом на регистрацию новых игроков...

      2
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