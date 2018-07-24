Лучший бомбардир чемпионата Израиля отправился в Казань для знакомства с городом и клубом

Нападающий «Маккаби» из Нетаньи Диа Саба в ближайшее время станет игроком «Рубина», сообщает Sport5.

Футболист рассматривает предложение российского клуба. На днях он отправился в Казань для знакомства с клубом и городом.

Израильский клуб согласовал трансфер Сабы за 1,8 миллиона евро. Сейчас казанцы ждут решения самого Сабы, который пока не дал своего согласия. В частности, его смущает холодная зима в Казани.

Сообщается, что Саба предварительно договорился с «Рубином» о трехлетнем контракте с зарплатой 600 тысяч евро в год.

Форвард арабского происхождения является игроком сборной Израиля. 25-летний футболист стал в прошедшем сезоне лучшим бомбардиром чемпионата Израиля, забив 24 гола в 36 матчах.