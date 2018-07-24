Лучший бомбардир чемпионата Израиля отправился в Казань для знакомства с городом и клубом

станет игроком «Рубина»???
Однозначно, надо покупать и вписывать в командную игру.
В прошлом сезоне с атакой у Рубина были большие проблемы!
Некому было забивать.
Многие горели желанием, а на деле не смогли.
Рубин в прошлом сезоне не смог побороться за место выше, потому что не стабильно играли атакующие игроки и мазали из выгодных позиций.
Хотя и мало их создавали, как кот наплакал.
Может израильтянин изменит тенденцию и покажет всем пример рубиновцам, как надо забивать и создавать моменты для реализации.
Нападающий «Маккаби» из Нетаньи Диа Саба в ближайшее время станет игроком «Рубина», сообщает Sport5.
Футболист рассматривает предложение российского клуба. На днях он отправился в Казань для знакомства с клубом и городом.
Израильский клуб согласовал трансфер Сабы за 1,8 миллиона евро. Сейчас казанцы ждут решения самого Сабы, который пока не дал своего согласия. В частности, его смущает холодная зима в Казани.
Сообщается, что Саба предварительно договорился с «Рубином» о трехлетнем контракте с зарплатой 600 тысяч евро в год.
Форвард арабского происхождения является игроком сборной Израиля. 25-летний футболист стал в прошедшем сезоне лучшим бомбардиром чемпионата Израиля, забив 24 гола в 36 матчах.