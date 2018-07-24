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  • Лучший бомбардир чемпионата Израиля отправился в Казань для знакомства с городом и клубом

Лучший бомбардир чемпионата Израиля отправился в Казань для знакомства с городом и клубом

24 июля 2018, 06:16
10

Нападающий «Маккаби» из Нетаньи Диа Саба в ближайшее время станет игроком «Рубина», сообщает Sport5.

Футболист рассматривает предложение российского клуба. На днях он отправился в Казань для знакомства с клубом и городом.

Израильский клуб согласовал трансфер Сабы за 1,8 миллиона евро. Сейчас казанцы ждут решения самого Сабы, который пока не дал своего согласия. В частности, его смущает холодная зима в Казани.

Сообщается, что Саба предварительно договорился с «Рубином» о трехлетнем контракте с зарплатой 600 тысяч евро в год.

Форвард арабского происхождения является игроком сборной Израиля. 25-летний футболист стал в прошедшем сезоне лучшим бомбардиром чемпионата Израиля, забив 24 гола в 36 матчах.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы Рубин Маккаби Саба Диа
Комментарии (10)
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пряник929
1532404351
Рубин вроде без денег и с запретом на регистрацию новых игроков...
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a-rakhmatov
1532406425
Давно пора укреплять команду после распродажи...
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iBragim2102
1532408752
1.8 млн, серьёзно?
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Рубик Докоян
1532409117
Турок Карадениз за 10 лет игры в "Рубине" не замёрз в Казани. Контракт и " личка" согреют и израильтянина...
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ВАХА ZOV
1532411410
Не бойся морозов , мы тебе тюбетейку подарим.
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Chernyi Lis
1532415801
солнечный мальчик какой то..у нас разве это морозами называется....
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Мары
1532418580
Очень интересное приобретение, если перейдёт.
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zigbert
1532419025
Это не помеха ,ведь у нас есть и представители знойной Африки.
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фанат джигурды
1532420286
Только приехал из Казани. Очень красивый город.
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amazonaws
1532446989
станет игроком «Рубина»??? Однозначно, надо покупать и вписывать в командную игру. В прошлом сезоне с атакой у Рубина были большие проблемы! Некому было забивать. Многие горели желанием, а на деле не смогли. Рубин в прошлом сезоне не смог побороться за место выше, потому что не стабильно играли атакующие игроки и мазали из выгодных позиций. Хотя и мало их создавали, как кот наплакал. Может израильтянин изменит тенденцию и покажет всем пример рубиновцам, как надо забивать и создавать моменты для реализации.
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