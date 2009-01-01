Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Маккаби - турнирная таблица

Нетанья
Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Истанбул Башакшехир
2
Фиорентина
3
Хартс
4
РФШ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
14
3
11
13
6
4
1
1
14
6
8
13
6
2
0
4
6
16
-10
6
6
0
2
4
2
11
-9
2
Группа B
1
Вест Хэм
2
Андерлехт
3
Силькеборг
4
ФКСБ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
13
4
9
18
6
2
2
2
6
5
1
8
6
2
0
4
12
7
5
6
6
0
2
4
3
18
-15
2
Группа C
1
Вильярреал
2
Лех
3
Хапоэль БШ
4
Аустрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
14
9
5
13
6
2
3
1
12
7
5
9
6
1
4
1
8
5
3
7
6
0
2
4
2
15
-13
2
Группа D
1
Ницца
2
Партизан
3
Кельн
4
Словацко
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
2
3
1
8
7
1
9
6
2
3
1
9
7
2
9
6
2
2
2
8
8
0
8
6
1
2
3
8
11
-3
5
Группа E
1
АЗ Алкмаар
2
Днепр-1
3
Аполлон
4
Вадуц
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
12
6
6
15
6
3
1
2
9
7
2
10
6
2
1
3
5
7
-2
7
6
0
2
4
5
11
-6
2
Группа F
1
Юргорден
2
Гент
3
Мольде
4
Шэмрок Роверс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
12
6
6
16
6
2
2
2
10
6
4
8
6
2
1
3
9
10
-1
7
6
0
2
4
1
10
-9
2
Группа G
1
Сивасспор
2
ЧФР Клуж
3
Славия
4
Балкани
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
11
7
4
11
6
3
1
2
5
5
0
10
6
2
2
2
6
7
-1
8
6
1
1
4
8
11
-3
4
Группа H
1
Слован
2
Базель
3
Пюник
4
Жальгирис
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
9
7
2
11
6
3
2
1
11
9
2
11
6
2
0
4
8
9
-1
6
6
1
2
3
5
8
-3
5
Команда
1
Истанбул Башакшехир
2
Фиорентина
3
Хартс
4
РФШ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
2
1
0
8
3
5
7
3
1
0
2
2
8
-6
3
3
0
1
2
0
5
-5
1
Группа 1
1
Вест Хэм
2
Андерлехт
3
Силькеборг
4
ФКСБ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
7
5
2
3
3
0
1
2
0
8
-8
1
Группа 2
1
Вильярреал
2
Лех
3
Хапоэль БШ
4
Аустрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
11
5
6
7
3
2
1
0
7
1
6
7
3
1
1
1
6
3
3
4
3
0
2
1
1
2
-1
2
Группа 3
1
Партизан
2
Ницца
3
Кельн
4
Словацко
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
6
5
1
4
3
0
1
2
3
5
-2
1
Группа 4
1
АЗ Алкмаар
2
Аполлон
3
Днепр-1
4
Вадуц
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
4
5
9
3
2
0
1
3
3
0
6
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 5
1
Юргорден
2
Гент
3
Мольде
4
Шэмрок Роверс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
4
4
9
3
2
0
1
7
1
6
6
3
1
1
1
5
3
2
4
3
0
2
1
1
3
-2
2
Группа 6
1
ЧФР Клуж
2
Сивасспор
3
Славия
4
Балкани
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
1
2
6
3
1
1
1
7
5
2
4
3
1
1
1
4
4
0
4
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 7
1
Пюник
2
Слован
3
Базель
4
Жальгирис
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
Команда
1
Фиорентина
2
Истанбул Башакшехир
3
Хартс
4
РФШ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
1
1
5
2
3
4
3
1
0
2
4
8
-4
3
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа 1
1
Вест Хэм
2
Андерлехт
3
Силькеборг
4
ФКСБ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
0
2
5
2
3
3
3
0
1
2
3
10
-7
1
Группа 2
1
Вильярреал
2
Хапоэль БШ
3
Лех
4
Аустрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
4
-1
6
3
0
3
0
2
2
0
3
3
0
2
1
5
6
-1
2
3
0
0
3
1
13
-12
0
Группа 3
1
Ницца
2
Словацко
3
Кельн
4
Партизан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
1
1
5
5
0
4
Группа 4
1
Днепр-1
2
АЗ Алкмаар
3
Аполлон
4
Вадуц
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
4
2
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
1
2
3
7
-4
1
Группа 5
1
Юргорден
2
Мольде
3
Гент
4
Шэмрок Роверс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
0
3
0
7
-7
0
Группа 6
1
Сивасспор
2
Славия
3
ЧФР Клуж
4
Балкани
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
0
2
6
7
-1
3
Группа 7
1
Базель
2
Слован
3
Жальгирис
4
Пюник
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
4
2
7
3
2
0
1
4
3
1
6
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
0
3
3
7
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
6
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
7
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
7
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+