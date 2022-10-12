- 12 октября 2022
- 00:50 В «Пюнике» отреагировали на недопуск россиянина Коваленко в Литву на матч Лиги конференций
- 11 октября 2022
- 17:23 Российский защитник «Пюника» Коваленко не полетел на матч Лиги конференций в Литву
- 9 сентября 2022
- 00:20 Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
- 9 августа 2022
- 20:59 Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина сыграл вничью с «Жильгирисом» и вышел в раунд плей-офф
- 19:53 Хайкин получил травму в матче квалификации ЛЧ. Его заменили на 15-й минуте
- 3 августа 2022
- 20:57 Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Карабахом», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Жальгирис»
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- 19:26 Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Амкар», дебют Погребняка не помог «Тосно» и другие результаты 3
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- 07:58 Стауче: «Когда предложили перейти в «Спартак» – сразу же отказался» 2
- 6 июля 2016
- 20:57 Товарищеские матчи. «Ростов» сыграл вничью с «Тренчином» и другие результаты
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